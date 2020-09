Suárez: "Me voy orgulloso de haber entrado en la historia del Barça"

Un emocionado Luis Suárez se despidió este jueves 24 de septiembre del Barcelona, tras seis años en el club, asegurando que se va "orgulloso de haber entrado en la historia" de la entidad azulgrana, de la que es tercer máximo goleador.

"Llegar acá y jugar en el Barça es un sueño hecho realidad, llegar a los números que llegué, no me lo imaginaba", aseguró Suárez, en un pequeño acto de despedida junto al presidente del cuadro culé, Josep Maria Bartomeu.

"Me tengo que ir orgulloso de entrar en la historia del de este club, ser tercer máximo goleador e irme de la forma que me voy", aseguró el que ya es una leyenda azulgrana y al que le costó empezar a hablar mientras luchaba por aguantar las lágrimas.

Subido al podio de los goleadores históricos del Barcelona con 198 goles, solo por detrás de César Rodríguez (232) y el inalcanzable Leo Messi (634), Suárez se marcha a un competidor directo del club catalán como es el Atlético de Madrid.

"Se termina una etapa y estoy orgulloso por todo lo que hice. Agradecer eternamente a todos los #culers."



💙❤ #9raciasLuis pic.twitter.com/MhYQ7x13Eg — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 24, 2020

"Cuando el Barça me comunica que no cuenta conmigo, hubo muchas llamadas, pero me sentía capacitado para ir a un equipo que podamos competir de igual a igual con dos grandes equipos como son el Barcelona y el Real Madrid, no tenía ninguna duda", explicó el 'Pistolero'.

"Voy con muchísimas ganas, con muchísima ilusión porque me atrae mucho este nuevo desafío", aseguró Suárez, que todavía no se ha parado a pensar mucho en lo que supondrá volver a enfrentarse al Barça en noviembre, en la décima jornada liguera.

"Obviamente, que son especiales (estos partidos) cuando te enfrentas a tu exequipo, a amigos, a compañeros que te conocen y que tu conoces. Trataremos de hacer cada uno lo mejor para nuestro equipo y será algo lindo", señaló.

Sobre el hecho de tener que medir a su gran amigo Lionel Messi, confesó que "ya me he enfrentado en los partidos Uruguay-Argentina, así que eso no va a cambiar nuestra relación, no va a mezclar los sentimientos que tenemos por enfrentarnos en partidos complicados como son los Atlético-Barça".