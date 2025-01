Stuttgart vs PSG en Champions League EN VIVO: Sigue aquí el partido de Willian Pacho

El entrenador de París Saint-Germain Luis Enrique aseguró este miércoles 29 de enero tratará de certificar su clasificación para la siguiente fase de la Champions League contra el Stuttgart (desde las 15:00 de Ecuador), apeló a bajar la euforia tras la victoria ante el Manchester City de la pasada semana y recordó que todavía no han logrado nada.

“Si juegas en el PSG hay presión todos los días y si no te la mete el entrenador. Ningún jugador estará despistado. Todos son conscientes de lo que nos jugamos, de que todavía no hemos conseguido nada, que necesitamos ganar para estar seguros de clasificarnos”, señaló el técnico en la rueda de prensa previa en el Arena Stuttgart.

Pese a que el empate puede servir a ambos para seguir adelante en la competición, Luis Enrique dijo que no saldrán “a especular”: “La experiencia me dice que cuando estás pendiente de lo que pasa fuera del campo no atiendes a lo que tienes que hacer tu en el campo. No vamos a especular con otros resultados, saldremos a ganar que es lo que mejora nuestra clasificación. Hay muchas especulaciones en esta última jornada pero no vamos a formar parte de ellas”.

El equipo alemán, llega tras la derrota (2-0) en e torneo local contra Mainz 05. Sin embargo, en la Liga de Campeones aún mantiene la esperanza de continuar en la siguiente fase luego de vencer 1-3 a Slovan Brastislava en la jornada anterior. Sus 10 puntos aún lo mantienen en posición de competencia, pero podría quedar fuera en caso de no sumar de a tres.

Por su parte, para este compromiso no es de extrañarse la titularidad del defensor ecuatoriano Willian Pacho, tal como ha sido desde su llegada a PSG en cada uno de los torneos que disputa el cuadro francés.

