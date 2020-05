Stiven Plaza estuvo muy cerca de jugar con Ronaldo

El ecuatoriano Stiven Plaza estuvo muy cerca de compartir la cancha con el astro brasileño Ronaldo. Así lo confesó el mismo delantero de 43 años, quien ahora es dueño del Real Valladolid.

"Cuando me compré el Valladolid (2018), el primer año estuve pensando que si hago un sacrificio, me entreno tres o cuatro meses, puedo volver. Pero no salió", dijo el exatacante en una charla con Juan Sebastián Verón, mediante Instagram.

Esa idea, confesó el Fenómeno, le pasó rápido porque sintió el malestar en su cuerpo. "Las lesiones son complicadas. Por culpa de ellas no jugué al menos dos años más", explicó.

Una de las primeras transferencias que buscó Ronaldo cuando asumió al Real Valladolid fue el ecuatoriano Stiven Plaza. Inclusive, vino a Quito para firmar el contrato. Lamentablemente, al igual que a Ronaldo, las lesiones no dejan en paz al tricolor.

Ronaldo visitó las instalaciones de Independiente del Valle en 2018, cuando fichó a Stiven Plaza. Archivo

Ronaldo contó que cuando se rompió el rotuliano muchos médicos le decían que necesitaba mucha suerte para volver a caminar, pero él logró volver a jugar tras ocho meses de trabajo intenso. Dijo que todo ese esfuerzo valió la pena porque lo único que siempre ha querido es estar en la cancha.

Ronaldo, dos veces campeón del mundo con Brasil, también contó parte de su experiencia en la selección, sobre todo en los primeros años, cuando debía cumplir con ciertas tradiciones de novato. "Romario me pedía café cada cinco minutos y yo iba a buscarlo. Antes había mucho de eso. Fue una preparación larguísima, de dos meses para el Mundial de 1994".