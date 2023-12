La sorpresiva vuelta de Zlatan Ibrahimovic al Milan ¿Qué cargo ocupará?

El exfutbolista sueco Zlatan Ibrahimovic, que se retiró en 2022 y fue despedido como una leyenda del Milan, está de vuelta en el club 'rossonero' con un rol en la directiva y con peso en las decisiones tanto deportivas como estructurales, como el nuevo proyecto de estadio que persigue la entidad lombarda.

"Zlatan Ibrahimovic regresa al Milan para fortalecer nuestra cultura ganadora. Ibra será un socio operativo y colaborará con el equipo de inversión global de la compañía", comunicó el Milan.

"Zlatan desempeñará el papel de asesor principal de los propietarios, trabajará en estrecha colaboración coordinación con los propietarios y directivos con un papel activo en las operaciones deportivas y comerciales. Se ocupará, entre otras cosas, del desarrollo de jugadores y la formación para el alto rendimiento y proyectos especiales como el nuevo estadio", añadió el club.

Ibrahimovic trabajará por tanto estrechamente con el estadounidense Gerry Cardinale, el fundador de RedBird.

"No es una decisión que tome a la ligera. He pensado largo y tendido sobre los primeros pasos de mi carrera después de jugar al fútbol, y no podría estar más emocionado de empezar este viaje como miembro de RedBird y del Milan. Para mí y para mi familia, ésta es verdaderamente una vuelta a casa", expresó el exjugador.

