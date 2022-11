Esta selección ecuatoriana sub 17, de la que fue parte Byron Castillo, identificó varios casos de adulteración de documentos.

Para Octavio Zambrano, lo que está sucediendo con Byron Castillo era una “bomba” que iba a explotar en cualquier momento.

El estratega ecuatoriano lamentó que el escándalo de la supuesta adulteración de identidad del jugador del León de México (para el TAS, Castillo nació en Colombia en 1995 y no en Ecuador en 1998) haya estallado a pocos días del Mundial de Qatar.

“Como ecuatoriano siento vergüenza de lo que está sucediendo. El tema de jugadores con documentos adulterados es algo que venía pasando desde hace mucho tiempo, pero que se prefirió encubrir en su momento”, indicó el técnico nacional a EXPRESO.

Y en ese sentido, Zambrano resaltó que en 2015 fue él quien destapó “la corrupción que se venía dando en el fútbol ecuatoriano”, con varios jugadores que actuaban como juveniles. Ese año los clubes profesionales del país tenían que, por orden de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), tener un sub-17 en cancha, para potenciar a la selección que en dicha temporada había clasificado al Mundial de esa categoría, que se disputó en Chile.

“Nosotros teníamos en ese momento a Adolfo Muñoz como nuestro juvenil, pero al ver el biotipo de los futbolistas sub-17 de los otros equipos, era evidente que muchos eran pasados de edad”.

“Cuando empecé la investigación, la mayoría tenía inscripción tardía. Esto fue un factor primordial para detectar que algo no estaba bien con los papeles de esos jugadores. Al principio tuve la apertura del Registro Civil, pero luego de que se destapó esto, se cerraron las puertas”, recordó.

Tras su denuncia, la FEF le abrió un expediente a Zambrano y lo suspendió por seis meses (en junio de 2015), debido a que el DT ecuatoriano habría indicado que la clasificación de la Mini-Tri al Mundial de la categoría era un engaño.

“Me sancionaron por decir la verdad. Al principio Luis Chiriboga (expresidente de la FEF) me quiso poner una sanción de cinco años, pero para mi buena suerte vino el FIFA-Gate y Chiriboga no apareció más. Pero con lo que denuncié incomodé a muchos”.

Al final, en agosto de 2015 la FEF inició su investigación, con 23 jugadores de la sub-17 de Ecuador. Encontraron anomalías en las identidades de jugadores como Mateos Tello, Andy Casquete, Joao Montaño, Jhon Pereira, Byron Castillo y Francisco Obando.

De estos seis jugadores, solo los tres primeros fueron sancionados. En el caso de Tello, tenía 20 años y actuaba como Fabiano Tello. Por su parte, Montaño en realidad se llama Josué Daniel Cortez Montaño y tenía 21 años en ese entonces. Ambos fueron suspendidos por seis meses. Casquete recibió una sanción de un año, debido a que se determinó que había nacido en 1995 y no en 1998.

A nivel de clubes también hay casos comprobados, por adulteración de edad y nacionalidad. Uno conocido es el de Carlos Moreno, quien era colombiano y actuó en el país como ecuatoriano hasta ser sancionado en diciembre de 2017. Aceptó su error y hoy milita en el Independiente Santa Fe.

“Sí, fue muy triste para mí dejar a los amigos que había hecho en Emelec, donde estuve tres años y medio. Con mucha resignación tuve que asumir que ya no iba a poder seguir con ellos. Tocó regresarme y continuar acá. Sabía que iba a ser difícil, pero hoy estoy en un punto de mi carrera en el que reconozco que fue lo mejor que hice (admitir su verdadera nacionalidad)”, declaró a EXPRESO.

“Tenía que aceptarlo. Lastimosamente no pude nacionalizarme porque quería seguir jugando en Ecuador. Se dieron las cosas, me tocó regresar al país (Colombia) y empezar de cero, pero ha sido una buena experiencia ante todo”, reflexionó.

Por último, empatiza con Byron Castillo. “La situación de Byron es muy tensa, muy complicada. No puedo hablar de que sea real, pero sé que si lo hizo él o fue influenciado por otras personas, lo hizo desde la motivación de ayudar a su familia de la misma manera que yo lo hice, porque nadie te da recursos para salir adelante, por eso de una u otra forma tienes que buscar cómo solventar y sacar a tu familia adelante. Me imagino lo que está viviendo porque yo lo viví, la angustia que pasé, y por esto decidí regresar a mi país y sí, pasar la página, porque una situación de estas no se la deseo a nadie”.