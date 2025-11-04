Expreso
Slavia Praga vs. Arsenal, Champions League 2025, en vivo, hora, dónde ver, Piero Hincapié, Arsenal, Champions
Arsenal registra tres victorias consecutivas en la Champions League.ARCHIVO / EXPRESO

Slavia Praga vs. Arsenal hoy: hora y dónde ver en vivo a Piero Hincapié en Champions

Arsenal busca mantener su campaña perfecta al visitar al Slavia Praga por la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions

Por la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League 2025-2026, Slavia Praga recibirá al Arsenal, este martes 4 de noviembre, a partir de las 12:45 (hora de Ecuador), en el estadio Eden Arena de Praga, República Checa.

El Arsenal, que cuenta en sus filas con el defensa ecuatoriano Piero Hincapié,  llega a esta partido con la confianza de registrar tres victorias en igual número de partidos, un rendimiento convincente y una propuesta sólida que lo mantiene entre los conjuntos más regulares del torneo. 

Los dirigidos por Mikel Arteta han mostrado una versión madura y ambiciosa en esta edición del certamen. El conjunto londinense ha destacado por su equilibrio entre defensa y ataque, una característica que ha sido clave en su desempeño europeo. 

El Arsenal llega a Praga luego de vencer con autoridad al Athletic de Bilbao (2-0), al Olympiacos (2-0) y al Atlético de Madrid (4-0), resultados que lo ubican en lo más alto de la fase de liga de la Champions. Para seguir con este buen paso, Arteta presentará un equipo ofensivo con  Bukayo Saka, Leandro Trossard y Viktor Gyökeres.

El Slavia Praga, por su parte, intentará aprovechar su localía para sumar su primera victoria tras registrar dos empates y una derrota en la actual Champions League y frenar al conjunto inglés. Los checos han mostrado resistencia en casa y saben que un buen resultado ante el Arsenal les daría un impulso para ascender en la tabla de posiciones.

Datos claves del partido

  • Fecha: Martes 4 de noviembre

  • Hora: 12:45 (de Ecuador)

  • Estadio: Eden Arena, de Praga

  • Transmite: ESPN y Disney+

Sigue en vivo Slavia Praga vs. Arsenal

