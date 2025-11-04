Slavia Praga vs. Arsenal hoy: hora y dónde ver en vivo a Piero Hincapié en Champions

Arsenal busca mantener su campaña perfecta al visitar al Slavia Praga por la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions

Por la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League 2025-2026, Slavia Praga recibirá al Arsenal, este martes 4 de noviembre, a partir de las 12:45 (hora de Ecuador), en el estadio Eden Arena de Praga, República Checa.

Te invitamos a leer: ¿Nuevo delantero para la selección de Ecuador? Beccacece habla de Jeremy Arévalo

El Arsenal, que cuenta en sus filas con el defensa ecuatoriano Piero Hincapié, llega a esta partido con la confianza de registrar tres victorias en igual número de partidos, un rendimiento convincente y una propuesta sólida que lo mantiene entre los conjuntos más regulares del torneo.

Los dirigidos por Mikel Arteta han mostrado una versión madura y ambiciosa en esta edición del certamen. El conjunto londinense ha destacado por su equilibrio entre defensa y ataque, una característica que ha sido clave en su desempeño europeo.

Moisés Caicedo brilla en victoria del Chelsea ante Tottenham en el derbi de Londres Leer más

El Arsenal llega a Praga luego de vencer con autoridad al Athletic de Bilbao (2-0), al Olympiacos (2-0) y al Atlético de Madrid (4-0), resultados que lo ubican en lo más alto de la fase de liga de la Champions. Para seguir con este buen paso, Arteta presentará un equipo ofensivo con Bukayo Saka, Leandro Trossard y Viktor Gyökeres.

El Slavia Praga, por su parte, intentará aprovechar su localía para sumar su primera victoria tras registrar dos empates y una derrota en la actual Champions League y frenar al conjunto inglés. Los checos han mostrado resistencia en casa y saben que un buen resultado ante el Arsenal les daría un impulso para ascender en la tabla de posiciones.

Datos claves del partido

Fecha: Martes 4 de noviembre

Hora: 12:45 (de Ecuador)

Estadio: Eden Arena, de Praga

Transmite: ESPN y Disney+

Sigue en vivo Slavia Praga vs. Arsenal

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!