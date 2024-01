Simón Parra: "Estoy pitando el partido más importante de mi vida"

Simón Parra hizo del arbitraje su vida. En 1983 inició una carrera que luego la extendió a los torneos barriales. Y es que fue el primer árbitro periodista, pues hablaba de lo que hacían los referís, tanto así que en los 90 llegó a tener su propia columna de opinión denominada ‘Pito Blanco’, así como varios espacios radiales sobre su gremio. Hoy, el haber estado toda una vida en la cancha sin protegerse del sol, le pasa factura con un cáncer de piel que se hace tratar en el Hospital del Guasmo.

EXPRESO habló con el réferi de 65 años, sobre su batalla de vida y la actualidad del gremio.

- ¿Qué pasó con su salud?

- Mi vida cambió hace seis meses, tuve una crisis y desperté en un hospital. Aquí me encontraron otras enfermedades. La más grave, un tumor que después supimos que era maligno. Me lo operaron, pero aparecieron tres más. Le hicimos una biopsia, también salió positivo. Se sospecha metástasis.

- ¿Qué le dio el arbitraje?

- Mucho. Si hay regreso después de la muerte, que se me conceda volver a ser árbitro de fútbol. Conocí mi país, me dio amigos. Pero también me dio lo que tengo, el cáncer maligno en mi piel producto del sol que recibí sin protegerme; me descuidé y fue fatal.

Simón Parra desde 1983 está en el arbitraje Cortesía

- ¿Por qué no se cuidó?

- Toda la vida dirigí sin protegerme y aquí está el resultado, ahora estoy en las manos de Dios, Él hará lo que desee conmigo, pero la estoy luchando al máximo, esto es de todos los días; no hay dinero, pero la lucha está. Aún tengo ganas de vivir.

- ¿Por qué hace público en las redes sociales su caso?

- Por varios motivos. Uno de ellos es encontrar desahogo, buscar consuelo y apoyo emocional. Recibir sus buenas vibras. Contar las vicisitudes que uno pasa en los hospitales públicos, como la falta de maquinarias en buen estado, de un médico especialista para mi caso, falta de insumos médicos, exámenes de laboratorio, entre otras cosas.

- ¿El dinero no alcanza?

- No, sin seguro social sería imposible. Hacer pública mi salud también ha servido para encontrar esa solidaridad. Amigos verdaderos como Luis Narváez que reside en Estados Unidos, Tata Polo González, Euro Garzón y más amistades de buen corazón. Sin olvidar a mi primera hija Vicky, mi mamá, otros familiares y amigos en el extranjero.

- ¿Qué planes tiene ahora?

- Luchar por seguir con vida, darle guerra a la muerte. Tengo dos pequeños niños a quienes ahora los abrazo más, que disfruto cada momento de tenerlos cerca y consentirlos con más razón ahora que se acerca mi final.

Simón Parra visita todas las semanas el hospital por su tratamiento. Cortesía

- ¿Fue desde árbitro profesional, hasta barrial?

- Sí, ha sido una forma de ganarme la vida, estoy desde 1983 en esto. Dirigí a nivel profesional, luego con el pasar de los años, me fui a los barriales, recuerdo los de Balzar de Naranjal. Pero ahora estoy pitando el partido más importante de mi vida.

- Fue el primer árbitro en hablar y escribir de su profesión.

- Sí, tuve por varios años una columna que se llamaba Pito Blanco. Recuerdo que me dieron la oportunidad de escribir; luego ya hice radio... fueron buenos momentos que ahora los valoro más.

- ¿Cree que hizo todo lo que se propuso en la vida?

- Sí, desde ver las peleas en los partidos de fútbol profesional hasta ser canillita vendiendo periódicos. Le doy gracias a Dios por la vida que me ha dado, pero ahora me toca luchar.

- ¿En su familia alguién le siguió los pasos en el referato?

- Tengo 6 hijos, solo uno es árbitro. Adempas tengo 4 nietos.

- ¿Qué partido lo marcó?

- En 1987 estaba de asistente del partido entre Liga de Quito y Barcelona, los albos ganaban 1-0, hasta que al final se dio la pelea entre Carlos Luis Morales y Héctor Chiriboga. Jamás olvidaré que era mi debut en primera categoría. Con el pasar de los años me volví a tocar con Morales y nos recordábamos de esa situación. Solo nos reíamos. Hoy entiendo que los recuerdos es lo mejor que deja el fútbol.

