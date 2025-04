Sigue aquí EN VIVO Liga de Quito vs Deportivo Táchira: Copa Libertadores 2025

Liga de Quito todavía no ha ganada en esta fase de grupos de la Copa Libertadores 2025.

¡La pasión de la Copa Libertadores 2025 se vive EN VIVO desde Casa Blanca! Liga de Quito recibe al Deportivo Táchira en un duelo fundamental por la segunda fecha del Grupo C. El emblemático Estadio Rodrigo Paz Delgado será testigo de un choque crucial entre dos equipos con la necesidad imperante de sumar puntos en su camino hacia la clasificación.

(Te invito a leer: Leonardo Campana comparte su nuevo carro de lujo: un Aston Martin ¿Cuánto le costó?)

Liga de Quito, tras obtener un valioso empate en su visita a Central Córdoba en la jornada inaugural, buscará hacer valer su localía y conseguir su primera victoria en el Grupo C.

Ecuador sub 17 vs Bolivia: ¿Cuándo es el partido, a qué hora y cómo verlo? Leer más

Los Albos confían en la potencia de su temible tridente ofensivo, integrado por la velocidad de Bryan Ramírez, la contundencia goleadora de Alex Arce y la creatividad de Lisandro Alzugaray, quienes intentarán desequilibrar la defensa venezolana desde el pitazo inicial.

Bryan Castillo y Maurice Cova: Los hombres clave para Deportivo Táchira



Por su parte, Deportivo Táchira llega a la altura de Quito con la urgencia de sumar sus primeros puntos en esta edición de la Libertadores. Tras una ajustada derrota ante Flamengo en casa, el conjunto aurinegro apostará por la velocidad y la conexión de su dupla de ataque, conformada por Bryan Castillo y Maurice Cova.

Este Liga de Quito vs Deportivo Táchira es un enfrentamiento directo por escalar posiciones en el competitivo Grupo C de la Copa Libertadores 2025. No te pierdas ni un segundo de este vibrante encuentro desde Casa Blanca.

EN VIVO Liga de Quito vs Deportivo Táchira

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!