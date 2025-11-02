Serie Mundial: Dodgers, remontada épica para un doblete histórico

El equipo de Los Ángeles superó a los Azulejos, desde los Yanquis de Nueva York entre 1998 y 2000

La franquicia angelina en pleno con el primer doblete en una Serie Mundial desde que lo lograran los Yanquis de Nueva York entre 1998 y 2000.

Los Ángeles Dodgers se coronaron campeones de las Grandes Ligas de béisbol de Estados Unidos por segundo año consecutivo en un desenlace que mezcló pirotecnia y épica con un resultado de 4-5.

Y es que todo se definió en la segunda entrada extra del séptimo partido contra los Azulejos de Toronto en el que el venezolano Miguel Rojas conectó el jonrón del empate y Will Smith, el del título.

Los Azulejos lo tenían ganado al llegar a la octava entrada arriba 4-2, pero unos cuadrangulares de Max Muncy y de Miguel Rojas cambiaron la historia del partido en el Rogers Centre de Toronto.

En la segunda entrada extra, Will Smith entregó a la franquicia angelina el primer doblete en una Serie Mundial desde que lo lograran los Yanquis de Nueva York entre 1998 y 2000.

Smith disparó un jonrón que rompió el empate en la undécima entrada y el japonés Yoshinobu Yamamoto, quien a la postre fue proclamado el mejor jugador de la Serie, dominó al salir en rol de lanzador de relevo.

Con este triunfo, los Dodgers (4-3) sumaron su noveno campeonato en las Grandes Ligas (1955, 1959, 1963, 1965, 1981, 1988, 2020, 2024 y 2025) y se convierten en el primer equipo en repetir el título de la Serie Mundial, desde los Yanquis de Nueva York de 1998 a 2000.

Smith se convirtió en el héroe de los Dodgers, tras el jonrón del venezolano Miguel Rojas, que igualó las acciones en la novena entrada y evitó la derrota de los vigentes campeones de la MLB.

Yamamoto (3-0) lanzó 2.2 episodios en blanco y ganó su tercer juego de este Clásico de Otoño. Tanto así que Dave Roberts, entrenador de Los Ángeles Dodgers, destacó tras el título su papel como lanzador, definiéndolo repetidamente como “el GOAT” (el más grande de siempre). “Yamamoto es el GOAT. Yamamoto es el GOAT. Yamamoto es el GOAT”, afirmó Roberts en la entrevista a pie de campo tras el 4-5.

“Este grupo de chicos siguió luchando pese a las adversidades. Estos chicos son campeones por segundo año consecutivo”, añadió.

