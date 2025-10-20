Serie B Ecuador 2025: tabla y quién podría ascender junto a Guayaquil City

El equipo que preside Esteban Paz está a las puertas de una hazaña: subir por primera vez a la Serie A del fútbol ecuatoriano

Leones del Norte se ubica segundo en la Serie B y acaricia el ascenso.

El primer cupo de ascenso a la Serie A 2026 ya tiene dueño: Guayaquil City, con 56 puntos, aseguró su regreso a la máxima categoría. Sin embargo, la batalla en la Serie B por el segundo boleto está al rojo vivo, y un equipo en particular está a punto de hacer historia.

Leones del Norte, a un paso de un ascenso histórico

El club que pisa fuerte y se perfila como el principal candidato para el segundo ascenso es Leones del Norte. El equipo de la provincia de Imbabura ha tenido una campaña espectacular y se encuentra a solo un punto de alcanzar la gloria.

Actualmente, Leones del Norte lidera el grupo de ascenso, excluyendo al ya ascendido Guayaquil City, con 50 puntos.

Leones del Norte lucha por ascender por primera vez a la Serie A. cortesía

Partido Clave: El domingo 26 de Octubre podría Definir el ascenso

La oportunidad de sellar su histórico ascenso se presenta este domingo 26 de octubre. Leones del Norte visitará a 9 de Octubre en La Troncal. Un empate o una victoria en este encuentro será suficiente para que el equipo, presidido por el experimentado dirigente Esteban Paz, asegure matemáticamente su lugar en la Serie A.

La expectativa es máxima, pues de conseguir el punto, Leones del Norte se convertiría en el segundo club en subir a la élite del fútbol nacional.

La Tabla de Posiciones a Falta de Dos Fechas

La Serie B está llegando a su clímax, con solo dos fechas y un total de seis puntos aún en disputa.

Equipo puntos observaciones

Guayaquil City 56 ¡Ascendió a Serie A! Leones del Norte 50 | Necesita 1 punto para ascender Gualaceo 45 | Aún con chances matemáticas 9 de Octubre 43 | Eliminado de la lucha por el ascenso Independiente Juniors 43 | Eliminado de la lucha por el ascenso San Antonio 37 | Eliminado de la lucha por el ascenso

Movimientos en la Serie B: Descensos Confirmados

Es importante mencionar que la tabla de la Serie B no solo define ascensos, sino también descensos. En la parte baja de la tabla, los clubes Imbabura y Gualaceo ya han sellado su descenso a la Segunda Categoría del fútbol ecuatoriano. Esto confirma los movimientos en las diferentes categorías para la próxima temporada.

