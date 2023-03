Sergio Kun Agüero se quedó quieto por varios minutos, luego trataba de sonreír, pero en realidad estaba sufriendo una arritmia cardiaca, es decir una alteración en la frecuencia de los latidos de su corazón. Sucedió la noche del miércoles 29 de marzo.

El ex jugador de Argentina, quien dejó el fútbol por problemas cardiacos, en pocos segundos asusto a su amigo Ibai Llanos, mientras estaban en vivo en un Twitch.

Agüero, quien se ha convertido en el ex jugador de fútbol más destacado en redes sociales, luego del percance se quedó pensativo varios segundos. Y es que al inicio no encontraba las palabras, para decir que le estaba pasando, tomó aire y lo primero que dijo fue: "Creo que acabo de sufrir una mini-arritmia".

En el 2022, cuando Kun estaba en Barcelona, y se encontraba jugando un partido contra el Alavés, tuvo un problema del corazón, que horas después le dejó como diagnóstico no jugar de manera profesional, algo que fue el final de su carrera en el fútbol y se dedicó a hacer programas en redes sociales e incluso fue uno de los socios de Gerard Pique en la famosa Kings League.

Este miércoles, Ibai Llanos no lo vio bien a Sergio y le dijo: "¿Qué pasa, tío?", a lo que el argentino Agüero sonriendo expresó: "Creo que me agarró una mini-arritmia". Inmediatamente Ibai se asustó y le preguntó "¿Quieres que nos vayamos al médico?". Entonces Agüero dio una respuesta que vieron millones de personas: "No, no. Porque tengo un chip y el famoso chip me va a detectar y mandaría una señal", todo esto, mientras el Kun observaba su teléfono.

Es la primera vez que le pasa esto a Agüero en vivo, el argentino a inicios del 2023, estuvo en Guayaquil en la Noche Amarilla de Barcelona.