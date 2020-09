Seneida Rodríguez, del atletismo, a la criminalística

Seneida Rodríguez, deportista con discapacidad física y múltiple medallista mundial de para atletismo, tiene dos grandes sueños por cumplir: subir al podio de unos Juegos Paralímpicos y especializarse en criminalística al culminar sus estudios secundarios.

Con 17 años y especialista en impulsión de bala y lanzamiento de disco, la tricolor entrena desde hace más de una semana en la pista Víctor Emilio Estrada de la Federación Deportiva del Guayas, luego de alejarse por cuatro meses de la actividad por la pandemia. El objetivo es llegar en la mejor forma a la base de entrenamiento en Río Mayor, Portugal, que cumplirá del 25 de septiembre al 10 de octubre de este año.

“Me siento muy motivada tras volver; mi pensamiento ahora es entrenar más fuerte. Seguiré preparándome para llegar a los Juegos Paralímpicos de París 2024, esa es mi meta”, comentó la campeona mundial juvenil de para atletismo 2019, cuyas pruebas no ingresaron en el ciclo paralímpico del próximo año en Tokio por falta de deportistas. Espera a Francia.

La guayaquileña actualmente cursa el tercer año de bachillerato general unificado; de ahí que se dedica tiempo a cumplir con sus obligaciones estudiantiles, así como con las jornadas de preparación física y técnicas que se desarrollan de lunes a viernes, en horario vespertino y los sábados, por la mañana, a las órdenes del entrenador Bernardo Valdés.

“En pocos meses me gradúo y, además de seguir practicando el deporte, quisiera estudiar criminalística cuando vaya a la universidad. Los libros y series sobre ciencias forenses me llaman mucho la atención, me interesa explicar delitos y poder servir de esa manera a mi país”, precisó ilusionada Seneida.

Las prácticas previo al campamento las realiza en la pista Víctor Emilio Estrada de Fedeguayas. Cortesía

La para-atleta encontró en el deporte una manera de canalizar toda su energía. En el 2016 abrió su camino a la gloria al competir en los Juegos Nacionales de Deporte Adaptado, donde se coronó campeona en ambas pruebas con tan solo 13 años. A partir de ahí nadie la detuvo, ya que impuso su hegemonía, revalidando sus títulos año a año hasta el 2019.

Uno de los méritos más importantes se le reconoce en 2018 cuando colocó por primera vez el nombre de Ecuador en el podio internacional de una prueba de impulsión de bala del Open Nacional de Para Atletismo en Colombia, donde obtuvo plata. Mientras que en el 2019 alcanzó el oro en la misma prueba, pero en el Gran Prix Mundial de Para Atletismo de Italia, cerrando su participación internacional con dos preseas doradas (una en bala y otra en disco) durante el Campeonato Mundial Juvenil de Para Atletismo que se disputó en Suiza, también en 2019.

Pero Seneida no es la única atleta con capacidades diferentes en el país. Junto a ella una nueva camada de deportistas se abre espacio, entre ellas Kiara Rodríguez, campeona mundial paralímpica de salto largo -ya clasificada a los Juegos de Tokio el próximo-, y el corredor Hilton Rosales, quienes tienen hambre de gloria. Los tres irán al campamento de Portugal.