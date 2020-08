El semillero del atletismo tendrá una moderna imagen

Construida en 1944, la pista atlética Emilio Estrada albergó los Juegos Bolivarianos en 1965. Es por eso que personas como el ingeniero Fernando Gavica, presidente de la Asociación Provincial de Atletismo Máster de Guayas, recibieron con alegría la noticia de que el emblemático escenario será remodelado.

Y es que el anuncio realizado por Roberto Ibáñez, principal de la Federación Deportiva del Guayas, de rescatar ese lugar deja atrás las imágenes observadas en la administración de la arquitecta Pierina Correa, cuando se lo llegó a utilizar como estacionamiento para los carros de la institución.

“El pedido no fue solo mío. Fuimos muchos quienes hicimos escuchar nuestra protesta mediante las redes sociales y entrevistas que brindamos en diversos medios, porque no era posible dejar perder un escenario tan emblemático, que forma parte del deporte provincial. De aquí salieron muchos campeones y me parece justa la decisión de modernizarla”, le dijo Gavica a EXPRESO.

El arquitecto Carlos Knezevich, director de Infraestructura de Fedeguayas -quien estará a cargo de la obra-, le explicó a este Diario las bondades que tendrá el nuevo circuito.

“El material sintético fundido en sitio, a diferencia de otras pistas de superficies prefabricadas, permite una mayor carga de trabajo, por eso se la usa en los entrenamientos, porque soporta el uso y el abuso. Adicionalmente, el deterioro que sufre con el paso del tiempo no obliga a cambiar totalmente el tramo afectado, con una bacheada queda en óptimas condiciones”, dice Knezevich.

Rescatar la pista es muy importante, por la historia que esta encierra. De allí salieron grandes campeones y no merecía estar olvidada. Roberto Ibáñez, presidente de Fedeguayas.

El arquitecto Franklin Nazareno, exatleta de la provincia y quien también trabajará en la construcción, afirma que el escenario contará con todo lo necesario para practicar las diversas modalidades del atletismo, poniéndose un plazo de 75 días calendario para la reapertura, tomando en consideración “cualquier inconveniente” que pudieran encontrar en el tema importación del material.

“Cumple con las especificaciones mínimas de la IAFF (Federación Internacional de Atletismo), pero por tener una extensión de 300 y no 400 metros lineales, aquí no se pueden homologar o certificar marcas. Su uso será exclusivamente de entrenamiento y eso para los semilleros, deportistas habituales e incluso de Alto Rendimiento es algo indispensable”, acotó.

A criterio de Ibáñez, este era un paso necesario. “Es muy importante por su historia. Hoy queremos recuperar la pista. El deporte escolar, colegial, cantonal y nacional se beneficiará con la obra y a la vez fomentaremos el desarrollo del atletismo en nuestra provincia”.

El costo de la obra es inferior a la pista del estadioModelo y, por sus características, se convertirá en un excelente complemento. Carlos Knezevich, director infraestructura de Fedeguayas.

El ofrecimiento es entregar la nueva pista en las fiestas octubrinas. La prioridad la tendrán los deportistas federados, sin que esto signifique que los atletas aficionados no puedan hacer uso de ella, algo que en la anterior administración era una utopía.