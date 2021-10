Los seleccionados que volvieron para tratar de recuperar su titularidad

Alexander Domínguez, Robert Arboleda, Ángelo Preciado, Ayrton Preciado y Jhegson Méndez han vuelto a la selección con el objetivo de recuperar su titularidad.

La ausencia de los cinco futbolistas en el combinado nacional se dio por distintos motivos. Domínguez perdió espacio por suspensión luego del juego ante Perú, en Quito, el 8 de junio, mientras que los otros cuatro se alejaron por lesión.

Con su retorno surge la duda sobre su titularidad para los duelos ante Bolivia (este jueves 7 de octubre), Venezuela (el domingo 10) y Colombia (el jueves 14).

Para el exgolero ecuatoriano Erwin Ramírez, Dida sí debería volver al once nacional, pues a excepción de Hernán Galíndez (lesionado), “nadie pudo llenar” las expectativas en el arco.

“Las oportunidades hay que aprovecharlas. Cuando Domínguez fue reemplazado, Galíndez tomó su lugar y lo hizo muy bien. Luego, ante la lesión de Hernán, estuvo Pedro Ortiz, que es un buen golero, pero me parece que Dida brinda mayor experiencia y seguridad”, expresó Ramírez.

Para Juan Carlos Burbano, exvolante ecuatoriano, el único que podría volver a ganarse el puesto de titular sería Jhegson Méndez, pues cree que en los últimos encuentros de Ecuador, los reemplazantes de Arboleda y Ángelo Preciado lo hicieron muy bien.

“Si Méndez viene bien físicamente, no tengo dudas de que volverá a estar en el medio sector con Carlos Gruezo. En defensa me gustó lo que hicieron Piero Hincapié, Fernando León y Félix Torres. Byron Castillo se ganó con merecimiento el puesto, así que creo que Arboleda y Preciado deberán trabajar duro para volver a la titularidad”, sostuvo el mundialista con Ecuador.

En cuanto a Ayrton Preciado, Burbano indicó que no le gustó su llamado, pues recién viene recuperándose de una lesión (desgarro muscular en la pierna derecha).

El atacante del Santos Laguna de México no juega desde el 27 de junio (su último duelo se dio con Ecuador en la Copa América, ante Brasil) y recién esta semana volvió a tener actividad, pero con la Sub-20.

“Ayrton no tuvo que haber sido llamado, viene de una lesión muy larga. Creo que ahí había otra opción como la de Johan Julio, de Liga de Quito”.

Ante el llamado de Preciado, el estratega uruguayo Guillermo Almada pegó el grito al cielo, ya que el atacante está en un proceso de recuperación.

“No entiendo, es una locura por más que quiero a la selección de Ecuador. Él está recién en rodaje, tendrá tres juegos en una semana y el entrenador lo quisiera tener más fuerte para noviembre y no en octubre, que no está preparado. Pero bueno, lo citaron y vamos a rogar que no se lesione”, indicó el exDT de Barcelona.

Ellos regresaron a la selección nacional con la intención de recuperar el protagonismo. Teddy Cabrera