Gustavo Alfaro ya tiene un equipo

La convocatoria realizada por Gustavo Alfaro para la triple fecha eliminatoria de octubre (el 7 ante Bolivia, 10 ante Venezuela y el 14 con Colombia) deja una idea central: ya tiene equipo.

Carlos Gruezo jugó en la derrota del Augsburgo ante el Dortmund Leer más

La nómina está llena de nombres que se han repetido en los últimos meses, por lo que queda como conclusión que terminaron los ensayos generales y ahora cuenta con una verdadera base.

El mismo Alfaro reconoció que ha dado grandes pasos en la conformación de este grupo. Pero, además, en la implementación de su idea de juego, que dista de lo que ellos tienen en sus respectivos clubes. Y así también lo entienden los entrenadores Carlos Sevilla y Luis Soler.

Esta es la nómina de Alfaro para los encuentros de octubre por eliminatorias Teddy Cabrera

“Es una de las mejores convocatorias que ha realizado Alfaro. Los jugadores ya se conocen entre ellos. Él ya conoce a estos jugadores y ellos lo conocen a él, por lo que se ha ido formando un equipo y un grupo bastante sólido, en el que todos están convencidos de que pueden ganar y clasificar al Mundial”, dijo Sevilla.

Para Luis Soler, el seleccionador nacional hizo algunos retoques necesarios. “Alfaro dejó de convocar a muchachos que no jugaban mucho. Hurtado (José), Arroyo (Dixon) y Campana (Leonardo) ya no están. Ellos siempre eran convocados, pero no los consideraba en los partidos. Llamó a otros como reemplazo y eso está bien”.

La juventud de esta lista, según Soler, no es un motivo de preocupación. “Es una nómina con muchos jóvenes, pero es lo correcto porque está en proceso de renovación. De todas maneras estos muchachos ya tienen experiencia en selecciones. Me gusta bastante la convocatoria”, agregó.

El llamado de Jeremy Sarmiento es una de las sorpresas. Sevilla cree que como él “hay cualquier cantidad de jugadores regados en Europa y Estados Unidos, algunos con más suerte que otros”.

Dijo que no lo ha visto jugar, pero que confía en el criterio de Alfaro, quien lo calificó como un jugador con grandes condiciones. “Esperemos que sea un aporte positivo”, concluyó.

Soler tampoco tiene muchas referencias. “Recuerdo que Célico (Jorge) lo llamó para la selección menor, pero no quiso venir. Se ve que ahora tomó la decisión de jugar por Ecuador, al ver que no tenía mucha posibilidad de jugar por Inglaterra en la mayor”.