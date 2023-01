Gustavo Alfaro no seguiría al frente de la selección ecuatoriana.

La continuidad de Gustavo Alfaro en la selección ecuatoriana de fútbol se vuelve cada vez más compleja. Esto tras las tratativas que iniciaron desde fines desde el 2022 no llegan a feliz término, por lo que todo indica que es el fin del ciclo del argentino en el combinado nacional.

Mientras tanto, el sigilo reina en el interior de la Federación Ecuatoriana de Fútbol cuando las fuentes de EXPRESO prefieren no desmentir lo que ha trascendido en diversas redes sociales sobre el hecho de que Alfaro no seguirá en la selección ecuatoriana.

Es un hecho que desde la Ecuafútbol habían claras intenciones de mantener el proceso que inició el extécnico de Boca Juniors, y pese a que los diálogos se mantuvieron en buenos términos, no se llegó a un acuerdo, no solo en términos económicos, sino en metodología de trabajo y objetivos.

Parte del grupo con el que estuvo Alfaro al frente de la Tricolor ya no está, es así como Gabriel Wainer, quien fue Secretario Técnico en la era del argentino, no continúa en la Tri ya que no le fue renovado el contrato.

De oficializarse en las próximas horas el final de las conversaciones entre Alfaro y Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, la nueva misión de la Ecuafútbol es buscar el reemplazo del argentino, con la aspiración de llegar al Mundial que se celebrará el 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.