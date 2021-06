Selección ecuatoriana: A cumplir con una "obligación" ante Perú

Lo ha dicho el entrenador de la selección ecuatoriana Gustavo Alfaro. Si el partido ante Brasil era un “desafío”, el encuentro frente a Perú es una “obligación”. El estratega mencionó esto antes de la caída en suelo brasileño, por lo que la sentencia incluso toma mayor relevancia para mantenerse en zona de clasificación al Mundial de Catar 2022.

Pero vencer a los del Rímac se convierte en imprescindible no por ser un rival que está último en las eliminatorias o porque hace diez años no se le gana por eliminatorias, sino porque es otro rival a derrotar en el proceso hacia la meta mundialista donde la clasificación en ocasiones no es el fiel reflejo del nivel futbolístico.

“No nos sentimos favoritos, nos sentimos bien”, dejó saber el estratega tras insistir en que en las eliminatorias sudamericanas están jugando “las selecciones que tienen los mejores jugadores del mundo” y Perú “no es la excepción”.

Según el seleccionador nacional, el compromiso de hoy se empezará “a ganar en la mitad de la cancha”, un espacio que Ecuador intentará controlar, además de tratar de “aislar la ofensiva” del adversario.

Lo mejor de Perú está en la mitad de la cancha, porque desde allí genera juego para asistir a su bloque ofensivo Gustavo Alfaro, entrenador de Ecuador

En este contexto, Jaime Ayoví, delantero de Olmedo y exfutbolista de la Tri, menciona que el cuadro nacional debe sumar los tres puntos. “La selección que tenemos es fuerte y compacta, vamos a ganar. Es un equipo de gran nivel, esa mezcla de juventud con experiencia es espectacular”, comentó a EXPRESO el atacante, quien también recordó la última victoria de Ecuador ante Perú por las eliminatorias (2-0), de la que él fue parte.

“Es una mezcla de alegría con nostalgia, fue un encuentro difícil, no salía el gol en el primer tiempo. En la segunda etapa, el primero lo hizo Édison Méndez y al final del partido, en un contragolpe, me sale un pase para que mi hermano Christian Benítez convierta”, sostiene el artillero.

Para la Yoya, es un duelo que no se puede perder. “Es como un Clásico de todo lo que se ha vivido. Es un encuentro especial, hay buena rivalidad, los jugadores lo sabemos”. JSN-JRJ