Selección Ecuador: ¿Qué debe corregir la Tri a un año del Mundial 2026?

A partir del 11 de junio de 2025 falta exactamente un año para que la Tricolor dispute su quinta Copa del Mundo. Sin embargo, expertos advierten que de cara a la cita en Estados Unidos, México y Canadá, se deben tomar correctivos urgentes para evitar que la participación sea meramente simbólica.

Para el exdefensa Ulises de la Cruz y los exdelanteros Carlos ‘Demoledor’ Tenorio y Franklin ‘Mago’ Salas, Ecuador debe enfocarse en fortalecer el proyecto deportivo liderado por Sebastián Beccacece y encontrar más alternativas para potenciar la ofensiva.

“Enner Valencia tiene casi 100 partidos en la selección. Cuando inició tuvo críticas, pero la continuidad le permitió que se convierta en un referente. Yo me pregunto: ¿Qué fútbol ve el estratega Beccacece? Se habla mucho de Miguel Parrales (Barcelona) o Byron Palacios (Universidad Católica), pero nunca sabremos si están o no a la altura porque nunca se los prueba. Prefiere llamar a jugadores lesionados”, cuestionó el Demoledor Tenorio.

Sebastián Beccacece, seleccionador de Ecuador. AFP

Recordado por sus dos goles en el Mundial de Alemania 2006, el exdelantero dijo que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) es “incapaz” de crear un proyecto que potencie a la segunda selección más joven de Sudamérica, con un promedio de 24 años.

“La selección está clasificada por la calidad de sus jugadores, no por un trabajo ni idea futbolística, y eso tiene incómodo a todo un país. El pueblo no está contento porque le faltan el respeto al hincha con decisiones que no van al caso”, agregó.

De la expectativa a la realidad en la Tri

En esa misma línea, Franklin Salas reconoció que aunque está “contento por la quinta clasificación mundialista”, siente que “no se está aprovechando al máximo a esta generación”.

Moisés Caicedo (d) es el motor en el mediocampo de Ecuador. AFP

La evidencia está en los números. Ecuador ha anotado apenas 13 goles en 16 jornadas, con un promedio de un gol cada 110 minutos, muy por debajo de los 27 tantos conseguidos en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

“Tenemos jugadores importantísimos, pero la selección debería mostrar un mejor ‘performance’, un mejor fútbol. Hace tres partidos que no marcamos un gol, que no somos incisivos en ataque. Defensivamente y en el medio campo tenemos (buenos) jugadores, pero en ataque nos falta mucho”, sostuvo Salas.

El exatacante también lamentó que no ve, por ahora, a un artillero que iguale el nivel de Enner Valencia o del histórico Agustín ‘Tin’ Delgado, aunque cree que “es una tarea que se debe trabajar”.

“Hay que dar oportunidad a los delanteros que están haciendo goles a nivel ecuatoriano, ya que no tenemos en equipos del exterior. Que estos jugadores ya se vayan metiendo en el mundo de la Tri, para que no desentonen cuando les toque la oportunidad”, indicó.

Basta de experimentos

Otra asignatura pendiente de Beccacece, según Ulises de la Cruz, es mejorar la nómina de convocados.

“Hay un desbalance en la cancha. No somos directores técnicos, pero nos damos cuenta. Antes, para ser un jugador de la selección, tenías que ser el mejor en clubes, se miraba qué campaña tenías, qué tiempo ibas rindiendo. Ahora ponen jugadores que no han demostrado nada ni en sus clubes”, analizó para EXPRESO.

Los ejemplos abundan: desde el polémico debut de Darwin Guagua ante Chile (fecha 14) hasta la reciente convocatoria frente a Perú de Kendry Páez, quien no sumaba minutos oficiales desde hacía más de cuatro meses.

Esas decisiones deben corregirse cuanto antes. La selección aún tiene margen de tiempo, pero debe aprovecharlo si quiere ser protagonista en el Mundial en Norteamérica.

