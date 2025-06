Emelec | Se cae el fichaje de Kevin Arroyo por trabas contractuales

El mediocampista de 30 años fue presentado en la Verdadera Explosión Azul, pero no jugará en el Bombillo

Kevin Arroyo, mediocampista del Gualaceo que no pudo vincularse al Emelec.

Pese a haber sido presentado oficialmente durante la Explosión Azul del sábado 7 de junio como uno de los refuerzos de Emelec para el segundo semestre de la temporada 2025, el mediocampista ecuatoriano Kevin Arroyo no vestirá finalmente la camiseta azul.

(Le ´puede interesar: Richard Carapaz y Willian Pacho: emotivo encuentro antes del partido Perú vs. Ecuador)

Así lo confirmó el propio jugador en una historia publicada en su cuenta de Instagram, donde explicó los motivos de su sorpresiva salida.

Tras varios días de silencio por parte de los clubes involucrados, Arroyo rompió el hermetismo y reveló que no pudo concretarse su incorporación debido a problemas contractuales con Gualaceo, club con el que no logró llegar a un acuerdo para su desvinculación.

Kevin Arroyo, mediocampista que milita en el Gualaceo, de la Serie B ecuatoriana. cortesía

“Quiero agradecer al Emelec por nuevamente haberse fijado en mí, en especial a su presidente y a toda la gente que desde el primer día me trataron con mucho cariño y respeto. A los utileros que me conocen desde los 5 años que llegué al club y en especial al profe Jorge Célico que sabiendo que tenía gente en primer lugar me abrió las puertas", escribió.

Luego, agregó que se siente "muy triste de no haber podido cerrar mi tema contractual sabiendo que son temas ajenos... muchas veces no podemos cumplir nuestros sueños y quedamos expuestos a temas donde otros tienen en sus manos nuestro futuro", expresó el volante tricolor.

Ecuador vs. Perú: cientos de tricolores cruzan fronteras por el sueño mundialista Leer más

#ATENCION



A través de sus redes sociales, el jugador Kevin Arroyo, se despidió del #Emelec⚡️ y agradeció al presidente Jorge Guzmán.



Recordar que días atrás, #Gualaceo reclamó su paso el #bombillo 💡 ya que tiene contrato vigente con el club. pic.twitter.com/TZ8Ig0i568 — Fútbolpro Digital (@futbolpro877fm) June 10, 2025

Refuerzos del Emelec en la temporada 2025

Arroyo formaba parte del grupo de diez jugadores anunciados como refuerzos de Emelec en su evento de presentación, junto a nombres como el arquero Mario Valero; los defensores Marcos Cuero y Luis Castillo; los mediocampistas José Francisco Cevallos y Sergio Quintero; y los delanteros Josué Palma, Jean Carlos Quiñónez y Justin Cuero.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!