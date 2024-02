Segundo Navarrete, impulsado por la pasión a la bicicleta

En octubre de 2022, el ciclista Segundo Navarrete sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Las ganas y amor por el deporte del pedal lo hicieron volver cuando todos lo daban por retirado.

El regreso se dio en la edición 2023 de la Vuelta al Ecuador, sin embargo, el Campeonato Nacional Riobamba 2024 fue la prueba de fuego para evaluar el nivel en el que está el corredor de 38 años.

“La verdad que las expectativas para los nacionales eran muy altas, después de que me retiré de la Vuelta al Ecuador, por una enfermedad, no había competido, sin embargo, mis entrenamientos han estado bastante fuertes e intensos”, señaló, el líder del Giant Toscana, un nuevo elenco ecuatoriano, presentado hace pocas semanas.

Un sexto lugar durante la contrarreloj y un top 13 en la ruta, compitiendo ante los World Tour tricolores como Jhonatan Narváez (Ineos Grenadiers), Richard Carapaz y Alexander Cepeda (EF Education-EasyPost) o los continentales Jonathan Caicedo (Petrolike) y Jefferson Cepeda (Caja Rural) hicieron que Navarrete se quede con buenas sensaciones.

Al momento de evaluar los resultados, el carchense consideró que “mi participación fue buena en las dos pruebas, me faltó más ritmo de carrera en la ruta, pero estuve mejor que muchos y al final pude hacer un puesto 13. Muy agradecido con Giant Toscana por la oportunidad y atención en la carrera”.

Tras el accidente de tránsito sufrido en el sector de Machachi (Pichincha), mientras entrenaba, Navas, como se lo conoce en el mundo del ciclismo, considera que la recuperación ha ido “bastante bien”.

Navarrete es el líder del Giant Toscana. Compitió en el Campeonato Nacional. CORTESÍA

“En lo psicológico, lo emocional y físico ha sido aceptable. Lo bueno es que aún tengo las ganas de hacer ciclismo y el nivel se ha mantenido, se ha mejorado en algunos aspectos, pero lo importante es seguir allí, dando batalla a los mejores del ciclismo nacional”, resaltó.

Este incidente, en el que perdió el riñón izquierdo, provocó que muchas personas consideren que no volvería a correr, no obstante, la pasión que siente por el ciclismo lo llevó a continuar pedaleando.

“Se dijeron muchas cosas, por parte de conocidos, amigos, incluso hasta dirigentes y los mismos doctores, pero bueno, la mentalidad, las ganas que tengo y gracias a la voluntad de Dios aquí me tienen dando guerra”, confesó a EXPRESO.

Producto de la pérdida de uno de los órganos más importantes del cuerpo, Navarrete debe ahora tener cuidado con la alimentación, hacer dietas y controlar la hidratación para seguir en el alto rendimiento.

“Cada cuatro o seis meses realizo chequeos médicos para ver cómo voy respondiendo y la verdad que me he sentido bastante bien”, detalló el cuatro veces campeón nacional de contrarreloj (2007, 2009, 2010 y 2016).

Precisamente el trabajo en la rehabilitación lo evaluó en la Vuelta al Ecuador 2023, donde por una afección estomacal debió abandonar tras la cuarta etapa y cuando se encontraba entre los 30 primeros de la clasificación general.

“Estaba bastante bien, pero lastimosamente algo que comí me cayó mal y no pude terminar la Vuelta. Hice cuatro días, pero vi que no era capaz de correr el resto de jornadas y los médicos me aconsejaron retirarme”, rememoró Navarrete.

Con un riñón menos, pero con las ganas intactas de seguir siendo protagonista en el ciclismo nacional, el líder del Giant Toscana muestra que está entero y espera seguir dando pelea en el ciclismo nacional, como en estos casi 20 años de carrera.

