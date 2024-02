Tuka Ordóñez, de referente a marginado en Aucas

La película se repite para Roberto Ordóñez. Como hace dos años, la Tuka nuevamente fue relegado a entrenar con el equipo de reserva del Papá. A inicios de 2022 ya vivió esta dura situación, pero con la llegada de César Farías al banquillo oriental, a finales de abril, fue reintegrado al plantel principal y se convirtió en pieza clave para que Aucas consiga su histórico primer campeonato.

Marcó cuatro goles y dio seis asistencias en los 16 partidos que disputó, y su entrega en la cancha fue resaltada por los aficionados oro y grana.

Para el 2024, Ordóñez no fue tomado en cuenta para el plantel principal y el experimentado delantero afirmó que la decisión no fue del técnico mexicano Gerardo Espinoza, sino que la orden llegó de parte de los directivos.

“Gerardo Espinoza me quiere en el equipo, pero supieron decirle desde la directiva que no es posible”, detalló la Tuka, a quien la mañana del lunes 12 de febrero le prohibieron entrenar con la reserva, escuadra con la que practicaba desde inicios de 2024, lo que le tomó por sorpresa.

“Fue un momento muy penoso. Llegué y traté de ingresar al entrenamiento y no me lo permitieron. Desde el viernes han dicho que no puedo ir. Según ellos, me notificaron, pero yo no tengo ningún documento”, señaló Ordóñez, quien tiene contrato hasta junio.

Agregó que tuvo que hablar con el utilero del equipo para que le ayude a retirar sus pertenencias de las instalaciones del conjunto oriental.

ATENCIÓN | Hoy Roberto "tuca" Ordoñez se presentó a los entrenamientos de la reserva en @Aucas45 y no se le permitió el ingreso a las instalaciones del club. pic.twitter.com/QEeCvVPAOq — Pepe Mera (@pep_mera) February 12, 2024

“No me puedo dejar pisotear de la forma que lo están haciendo, esto ya es algo personal, va más allá de lo profesional. Yo nunca he cometido actos de indisciplina. Fue una humillación que me vuelvan a hacer esto de enviarme a trabajar con las formativas”, manifestó.

La Tuka dio a conocer que a inicios de enero tuvo propuestas de otros equipos locales, pero que no pudo sellar su salida “porque Aucas me adeuda mucho dinero, no se pudo concretar nada con la directiva”.

Agregó que este inconveniente que vive en el Papá está en manos de sus abogados y espera tener un pronta solución para seguir con su carrera. Pese a todos estos problemas, Ordóñez confesó que “soy una persona muy grata con el equipo. Le agradezco a los hinchas también por todo el cariño”.

