Segundo Castillo: "Me sentiré más contento cuando pueda darle títulos al club"

El técnico de Barcelona SC, Segundo Castillo, aseguró que la inédita goleada ante Cumbayá (8-1) les “compromete a seguir consiguiendo resultados” y que se sentirá tranquilo “cuando le dé títulos al club”.

“Todo el mérito es de los jugadores. Ellos son los que juegan, me sentiré tranquilo cuando le dé títulos al club, este es un partido más, y nada más. Esto nos compromete a seguir consiguiendo resultados, nada que me quite el sueño estar en la historia del club por un 8-1, yo espero estar por conseguir títulos”, dijo el Mortero en rueda de prensa.

Sobre la clave de haber realizado un partido dominante ante su rival, el DT amarillo agregó que esto se debe, en parte, al trabajo de recuperación post pérdida.

Alen Obando marcó dos de los ocho goles del Barcelona SC en el partido ante Cumbayá en el Monumental. Miguel Canales

“Esto es trabajo y que los jugadores se sientan cómodos, con el compromiso de que cuando no tengamos la pelota, recuperarla y seguir haciendo daño al rival. Hemos hecho cosas buenas y malas, tenemos que seguir trabajando”, acotó.

Al hablar sobre las modificaciones tácticas en el compromiso, Castillo añadió que los jugadores vienen respetando al rival “porque se preparan bien”.

"Todo es mérito de los jugadores, me sentiría mucho más contento el rato que pueda darle objetivos y títulos al club, es un marcador nada más, tenemos que seguir trabajando"



🎙️ Segundo Alejandro Castillo, DT de #BarcelonaSC, tras la goleada ante Cumbayá. pic.twitter.com/6zwlBtcfSr — Havoline Deportivo (@havolinedeport) November 10, 2024

“Era un contexto diferente, teníamos que respetar al rival e iba a ser un partido mucho más difícil que un clásico o un partido con Liga. Ellos juegan al fútbol, hay cosas por mejorar. Esperamos llegar a las últimas dos fechas y cerrar bien la etapa”.

Barcelona y su boleto a la Copa Libertadores 2025

Tras la victoria, Barcelona SC tiene ya prácticamente el cupo de Copa Libertadores 2025 bajo el brazo. La goleada 8-1 a Cumbayá hizo que suma 54 puntos y un gol diferencia de +25, dejando a Universidad Católica con 48 puntos y +16 de gol diferencia.

