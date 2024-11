Leonel Álvarez en Emelec: "Cada semana se presenta algo diferente y no es fácil"

EL director técnico colombiano expresó las razones por las que no puede levantar en resultados

Emelec no levanta. El empate ante Macará el pasado sábado 9 de noviembre solo dejó argumentos del técnico Leonel Álvarez que hacen referencia a un reflejo de lo que pasa en el club: falta de pagos e inestabilidad dirigencial.

Pese a que el estratega sostuvo que saltaron a la cancha a "generar buenas sensaciones y a buscar ganar el partido" a los jugadores "desde luego les afecta mucho todo este tipo de problemas en el equipo" y situaciones que merman el desarrollo futbolístico.

"Esto no me había tocado vivir y ahora ha tocado enfrentarlo... Cada semana se presenta una situación diferente y no es fácil porque a uno le toca vivir cosas muy complejas. A veces en la cancha se refleja lo que se transcurre durante la semana", dijo Álvarez, quien además afirmó que el dejar de entrenar también contribuye al mal momento.

Alexander González metió el primer tanto para Emelec ante Macará en Ambato Cortesía Emelec

El entrenador colombiano reconoció que el nivel mostrado es bajo. "Llega un momento en que el equipo se parte y pareciera que uno está jugando en el barrio, eso no me gusta porque estamos en un equipo muy grande como Emelec", explicó.

El director técnico asume su responsabilidad por el juego de Emelec

Álvarez insistió en que él es el "responsable" y agradece a sus dirigidos por el sacrificio y la "búsqueda de identidad y estilo de juego", pese a que los resultados no se dan. Manifestó que "solo queda seguir trabajando, creyendo y tendiendo fe", aunque "la cabeza (del jugador) parezca estar en otro lado".

