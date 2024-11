Jordan Rezabala, con un presente en Azerbaiyán, pero soñando estar en la Tricolor

Jordan Rezabala, campeón sudamericano con la Tricolor Sub-20 en 2019, expone su fútbol por la liga de Azerbaiyán, país en el que es figura en el club Sumgayit de la primera división.

El volante creativo habló con EXPRESO sobre su estancia por un balompié poco conocido, pero competitivo. Además, reveló que su sueño es llegar a vestir la camiseta de la selección mayor, que próximamente estará midiendo a Bolivia y Colombia.

¿Qué opina sobre las selecciones que enfrentará la Tri?

Los dos serán partidos bravos. Con los bolivianos hay que tener cuidado porque están motivados de sus triunfos en la altura y la selección de Colombia es una de las más fuertes de estas eliminatorias junto la de argentina.

¿Cómo ha visto los partidos de la Tri al mando de Sebastián Beccacece?

Cuando un técnico llega lo primero que hace es conocer a los jugadores y obviamente plasmar la idea de juego, creo que eso se ha demostrado en los últimos partidos (contra Uruguay y Paraguay). Ahora se verá mucho más acondicionado ese trabajo en los duelos ante Bolivia y Colombia.

¿Qué decir de sus compañeros que estuvieron en la Sub-20 campeona del Sudamericano y que ahora están en la mayor?

Me pone feliz porque si ellos están bien el fútbol ecuatoriano crece y habrá oportunidades para todos. Estoy orgulloso de ellos porque compartimos y ganamos cosas importantes y sobre todo el cariño de la mayoría de ecuatorianos que les gusta el fútbol.

Jordan Rezabala (d) celebra un gol junto a Leonardo Campana en el Sudamericano Sub-20 en que quedaron campeones CLAUDIO REYES

¿Su sueño es llegar a estar nuevamente junto a ellos?

Así es, pero obviamente para estar ahí hay que estar en una liga muy competitiva y tener regularidad, es lo que estoy buscando. No digo que merezco estar en selección, pero es bonito saber que puedo estar en una convocatoria, esperemos que se dé en algún momento y trabajaré para eso.

¿Qué criterio tiene de Moisés Caicedo, Piero Hincapié y Willian Pacho, al estar en la élite del fútbol?

Todos quieren ser como ellos, no solo el ecuatoriano, seguramente en todo el continente también habrá muchos niños que los están empezando a ver como referentes. Son jugadores importantes que están expuestos al mundo y eso es bonito, ver a quienes empezaron contigo en las mismas formativas del club (Independiente del Valle) estar ahí en las grandes ligas.

¿Cómo se ha sentido desde que arribó a Azerbaiyán?

Me siento bien, yo creo que el equipo se siente cómodo conmigo, con mi servicio, incluso estuvimos hablando temas de renovación, pero yo creo que es algo muy pronto de hablar porque aún recién empezó en el campeonato acá en agosto.

¿Cómo es la liga de fútbol de ese país?

Es una liga muy competitiva que te da cupos importantes de la UEFA, a Champions League, Europa League y Conference League. Gracias a Dios se me dio la oportunidad de participar y tener minutos en Conference, pero creo que hay gente que todavía eso no lo conoce.

¿Hasta cuándo tiene contrato en Sumgayit?

Estoy de préstamo desde Xolos (México) y estaría acá hasta que acabe el resto del campeonato en diciembre, pero me quedarían seis meses más. Es decir, hasta junio o julio del 2025.

Jordan Rezabala jugaría en Azerbaiyán hasta la temporada 2025 cortesía

¿Ha recibido ofertas de otras ligas?

Sí, ahora me han hablado muchos. Hubo una no tan formal, pero preguntaron por mi situación contractual en un equipo de Brasil. Obviamente yo no puedo dar ningún sí porque tengo mi representante y un contrato que respetar. No puedo darle la palabra a un equipo sin tener nada seguro, ni nada serio.

Tuve propuestas en Ecuador, pero me salió esta posibilidad tentativa para mi crecimiento por el roce europeo.

¿Recibió la propuesta de Barcelona?

En su momento sí, cuando estaba en Guayaquil City con buen nivel. Estuve hablando con un empresario, pero no vi la posibilidad de jugar, pese al buen momento y la regularidad que estaba teniendo, además que había muchos jugadores en mi posición.

Mi papá es barcelonista a muerte y le dije que había un interés, me dijo ándate, pero hay que pensar en muchas cosas como en que si se va a jugar o no.

Jordan Rezabala en el calentamiento previo de un partido de Sumgayit de la liga premier de Azerbaiyán cortesía

¿Dónde se ve jugando en cinco años?

Dios quiera seguir en una liga importante de Europa o de Brasil, pero esto es fútbol, a veces uno quiere algo y sale otra cosa diferente. Lo más importante es tener salud, sin lesiones, seguir jugando profesionalmente y creciendo con buenos resultados.

