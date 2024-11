Emelec: Silvano Estacio asegura que "no hay sentido de pertenencia" en el plantel

No es la primera vez que Emelec afronta una crisis económica y deportiva. Sin embargo, la mala situación no es un factor determinante para sacar a flote lo futbolístico. Así lo cree Silvano Estacio, exjugador del conjunto eléctrico, quien sostiene que “hoy no hay sentido de pertenencia” de los futbolistas, el mismo criterio que tiene su excompañero José ‘Pepe’ Aguirre.

“Presionábamos con los entrenamientos, pero sabíamos que no podíamos defraudar a la hinchada. Y si perdíamos, lo hacíamos dignamente. Tanto así que la gente nos aplaudía”, contó Estacio a EXPRESO.

El ahora entrenador insistió en que el compromiso de defender la localía era lo más importante, pese a que fuera de casa en ocasiones sufrían goleadas. “A la hora de jugar nos matábamos y el equipo que venía al Capwell la sufría. Era como si se te metan a tu casa y se quieran llevar a tu mujer, tu mamá o tu hermana”, analizó.

Silvano considera que “los jugadores han perdido el sentido de pertenencia”, algo que antes era normal sentir, porque en el equipo de Primera había 9 o 10 que eran nacidos de la cantera”. Además, mencionó que “de paso, los que hoy se consideran líderes están jodidos (lesionados)”.

Emelec no ha podido ganar en cinco partidos consecutivos en la LigaPro. La última victoria fue 3-1 ante Técnico Universitario Archivo / Expreso

Estacio afirma que hay falta de liderazgo en Emelec

“Percibo que no hay alguien que diga: ‘Soy emelecista y nadie va a venir a verme la cara acá’. Cuando naces en Emelec sientes al equipo como parte de tu vida”, manifestó Estacio.

El exfutbolista recordó al guardameta Marcelo Elizaga (llegó en 2005) como uno de los capitanes y figuras relevantes para el manejo del grupo cuando se presentó la debacle.

Posteriormente recordó: “El 2006 tuvimos jugadores que venían de Segunda (Categoría) o los descendidos, de las formativas y otros que vinieron a hacer pruebas y se quedaron, como Marcos Mondaini y Luis Miguel Escalada. Ese año, en el primer partido perdimos 4-0 con El Nacional y todos decían ‘ahora sí baja Emelec’, pero después estuvimos a un punto de ser campeones, con un bajo presupuesto”.

La plantilla de 2006 de Emelec quedó vicecampeón del campeonato nacional archivo

Por otro lado, Estacio también contó lo que tuvieron que hacer los referentes en el 2009, en otro momento adverso, en el que Gabriel Perrone esta el técnico.

“Fuimos junto a Juan Triviño, José Aguirre y José Luis Quiñónez a visitar a Nassib Neme para pedirle que asuma el cargo y nos dijo que lo hacía, pero si se iban todos (los dirigentes). Nosotros hicimos hasta rueda de prensa”.

Silvano expresó que ama a Emelec y estaría encantado de ayudar, “así sea desde las formativas”. Reveló que en su momento se puso a disposición de José Pileggi, pero esas conversaciones solo quedaron en “ya vamos a ver”.

Hay un quemeimportismo en Emelec, según Pepe Aguirre

Aguirre, por su parte, dijo que “ahora llegar a Barcelona, Emelec y Liga de Quito es tan fácil, lo que antes costaba muchísimo”, en relación a la “falta de calidad” que hay en el club eléctrico. “La situación es grave, pero al menos nosotros teníamos dirigentes que te ‘frenteaban’ y te decían que no hay plata. Muchas veces falta que la directiva sea frontal para saber a qué atenerte”.

El exlateral reconoció que “cada uno tendrá sus problemas”, pero en su caso, cuando entraba a la cancha se “olvidaba de todo” y no tomaba en cuenta los incumplimientos de los sueldos, aunque reconoció que “es algo muy importante” para la estabilidad.

Carlos Andrés Quiñónez (d) junto a José Aguirre en Emelec cortesía

“A mí me costaba perder. Ahora, muchas veces veo en los partidos mucho quemeimportismo en los jugadores, como que les da igual perder o no”, expresó José, quien ve la “lamentable realidad” desde EE. UU., país donde vive.

En un ambiente negativo en su totalidad, el Bombillo jugará este sábado 9 de noviembre ante Macará en Ambato, la primera prueba del “compromiso” de la plantilla de ir por todo, pese a que todavía no les han cancelado sus sueldos de septiembre y octubre.

