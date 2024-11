Marcos Caicedo: "Neme quería ayudar a Emelec, pero Pileggi no quiso"

Marcos Caicedo, exjugador de Emelec habló al respecto la crítica situación por la que transcurre el club y lo que en su momento conversó con el expresidente Nassib Neme sobre la ayuda que pudo haber otorgado a José Pileggi, directivo que tomó el mando de la institución, pero que recientemente renunció ante la adversidad.

"Yo estaba adentro y el dirigente que se fue, que estaba a cargo no quería ayudar al club, no quería saber nada. Yo conversé una vez con Nassib (Neme) y le pregunté por qué no ha ayudado al club y me dice: ‘yo no puedo ayudar a alguien que no quiere ayuda'", expresó Caicedo en entrevista en el programa Fútbol Diversión.

El exfutbolista insistió que Neme tenía intención de intervenir para levantar al Bombillo del mal momento económico y deportivo, pero existió una actitud negativa de quien estuvo en la presidencia. “Pileggi no quería que otras fuentes lo ayuden, eso es lo más penoso, ahora se ven los resultados de no querer dejarte ayudar”, reveló.

José Pileggi asegura que no ha pagado al Banco del Pacífico porque GolTv le debe dinero por los derechos de televisión. Archivo

Marcos Caicedo conoció del proceder de José Pileggi en Emelec

Caicedo, ahora retirado del profesionalismo y radicado en Estados Unidos, estuvo en Emelec en la primera temporada del mandato de José Pileggi, pasó lesionado y posteriormente, pese a que mantenía contrato vigente, decidió no continuar en el club millonario.

