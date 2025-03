Segundo Castillo, DT de Barcelona SC, reveló los secretos de su vestimenta

Segundo Castillo destacó por su elegante vestimenta en la goleada 3-0 de su equipo, Barcelona SC, ante Corinthians, en la fase 3 previa de la Copa Libertadores 2025, un look que siempre luce en ocasiones especiales.

En una exclusiva con Diario EXPRESO, publicada el miércoles 5 de marzo de 2024, el entrenador del Ídolo del Astillero reveló estos detalles.

“Hay que estar a la altura del lugar donde se está. Entonces, trato de dar una buena imagen hacia mis jugadores y hacia el público”, explicó sobre las vestimentas elegantes que suele utilizar cuando dirige a los amarillos.

Segundo Castillo revela que su esposa lo ayuda a elegir sus atuendos para ocasiones especiales

Además, Castillo reveló que su esposa le ayuda a elegir sus outfits; es su ‘asistente técnico’ en la moda.

“Sí, la familia siempre está ahí. Las mujeres son más detallistas en esos temas. Uno se deja guiar, pero siempre están pendientes de esos detalles. Mi esposa es quien me ayuda en cuanto a la vestimenta. Si ella me ve bien, basta y sobra. Siempre se fija en cómo debo estar vestido”, dijo.

Por último, aclaró que no siempre se viste elegante.

Segundo Castillo suele vestir elegante cuando dirige. Miguel Canales

“Cuando tengo que salir con la familia, me pongo una camisa y un short, y no hay drama. Lo que sea que me guste, no tengo problema. Aclaremos algo: la verdad es que no tengo problema ni soy tan especial en cuanto al tema de la ropa. Trato de ser lo más sencillo, y lo más importante es transmitir lo que uno tiene que transmitir: el campo de juego y hacia sus jugadores”, manifestó.

