Segundo Castillo da la cara: pidió disculpas y esto es lo que hará antes del Clásico

Barcelona SC no atraviesa su mejor semana. Tras la derrota frente a Universitario de Lima en la Copa Libertadores, el equipo torero se prepara para uno de los duelos más exigentes del calendario: el Clásico del Astillero, que se disputará este domingo 18 de mayo a las 17:00 en el estadio Monumental.

Segundo Castillo, entrenador del conjunto canario, sabe que el margen de error es mínimo. Sin embargo, lejos de evadir la presión, enfrentó los micrófonos con tranquilidad, habló con franqueza sobre el momento del equipo y dejó claro que el enfoque está completamente puesto en el partido ante Emelec.

Byron Castillo de Barcelona y su lamentación luego de perder ante Universitario. Paolo Aguilar

"Sobre las disculpas a la hinchada solo decirle que vamos a luchar hasta el final. Tenemos un Clásico el domingo y nos prepararemos para que salgan contentos de ver a su equipo. Esa es la mejor manera de compensar este momento”, afirmó Castillo.

La reciente caída en Lima, el técnico fue contundente:

“Ese resultado ya no se puede cambiar. Lo que viene es un partido clave y la posibilidad de seguir peleando arriba en el torneo. Hay que pasar la página, resetearnos y seguir compitiendo”.

El entrenador también respondió a las críticas sobre el rendimiento de algunos jugadores y las decisiones tácticas que han sido cuestionadas por la prensa y la afición.

“Eso es parte del análisis de ustedes. Yo convivo con los jugadores día a día. Si hay quienes no están en su mejor nivel, es verdad, pero eso no significa que no sean importantes. Nosotros ponemos a los mejores, los que consideramos adecuados para cada partido”, sentenció.

Castillo también defendió el aspecto físico del equipo

“No podemos decir que el equipo está mal físicamente. Hemos competido en dos frentes y seguimos en la parte alta del campeonato local. Cuando los resultados no se dan, siempre se buscan excusas, pero este grupo sigue compitiendo”, comentó Castillo.

Barcelona SC buscará reivindicarse ante su gente y sumar tres puntos clave frente a su eterno rival. El Monumental será escenario de una nueva edición del Clásico del Astillero, y los ojos del país futbolero estarán puestos en lo que haga o deje de hacer el equipo de Castillo.

