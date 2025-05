¿Seguirá Felipe Caicedo en Barcelona SC tras la eliminación en Copa Libertadores?

La derrota 2-1 ante Independiente del Valle y la eliminación de la Copa Libertadores dejó frustrados a los jugadores de Barcelona SC que a inicios de 2025 se pusieron como una de las metas ser protagonistas en el torneo internacional.

Te invitamos a leer: ¿Cómo comprar las entradas para ver a Ecuador ante Brasil y Argentina? guía completa

El delantero Felipe Caicedo, que marcó el gol de los amarillos, reflejó con su molestia el sentir del plantel amarillo. "Pedir disculpas a la hinchada, estamos dolidos como ellos. Yo quiero transmitir el sentir del equipo. Hemos luchado, hemos peleado, creo que la eliminación no es de hoy, creo que fallamos en casa".

Ecuador sumó sorpresivo refuerzo para los juegos ante Brasil y Perú por eliminatorias Leer más

El experimentado ariete, que llegó como refuerzo estrella al Ídolo, mencionó que "era un grupo complicado, sabíamos que el grupo iba a ser difícil, ahora mismo estoy muy jodido. Hay que levantar cabeza, el domingo tenemos otro partido (ante Aucas por la LigaPro) y ahora pensar en el campeonato nacional".

Felipao también habló de las molestias físicas que no le han permitido aportar como esperaba a Barcelona SC. "Tengo que evaluar lo que quiero, lo que puede pasar, tengo que sentarme con la dirigencia porque tampoco puedo seguir así. Me está costando a tener continuidad, me está penalizando también mucho el estar casi dos años sin haber jugado", confesó.

Agregó que "voy a analizar lo que es mejor para el equipo, lo que es mejor para mí, cada vez que intento arrancar siempre viene una molestia y luego otra", enfatizando que pone en duda su continuidad en el Ídolo.

Con la mira puesta en la LigaPro 2025

Barcelona SC busca seguir en lo alto de la tabla de la LigaPro. ARCHIVO

Tras la dura eliminación de Copa Libertadores al ubicarse en el último lugar del grupo B, ahora Barcelona SC se enfocará en la última fecha de la primera parte de la LigaPro, en la que se ubica en el segundo lugar.

El domingo 1 de junio, desde las 18:00, enfrentará a Aucas, en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, por la jornada 15, en busca de un triunfo para curar las heridas del fracaso copero y para seguir firme en la lucha por el liderato.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!