Ecuador sumó un refuerzo para los juegos ante Brasil y Perú por las eliminatorias

Ecuador se prepara para retomar las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026 con los partidos ante Brasil, el jueves 5 de junio, desde las 18:00, en el estadio Monumental de Guayaquil, y contra Perú el martes 11 de junio, a las 20:30, en el estadio Nacional de Lima.

El técnico Sebastián Beccacece está próximo a anunciar la lista de convocados para los duelos y además contará con el apoyo de un mundialista ecuatoriano que se suma para esta doble fecha como embajador de al Tri.

Se trata del exfutbolista Walter Ayoví, quien formó parte del combinando nacional en los mundiales Corea y Japón 2002 y Brasil 2014, y que ahora transmitirá su experiencia a los jugadores elegidos por Beccacece.

"Me siento muy complacido, afortunado por esta oportunidad que me brinda el profe y la directiva. Quiero disfrutar de estos días, de estar con los chicos como un embajador de la selección, quizás por todo lo que en su momento pude realizar dentro de la selección. Tener ese gran reconocimiento me pone muy contento", comentó Ayoví.

El exjugador que militó del país en equipos como Barcelona SC, Emelec o El Nacional, y que también dejó su huella en el fútbol mexicano, resaltó que "recuerdo el debut con la selección, ganarme la permanencia como titular, después calificar un mundial y poder jugarlo es algo increíble. Satisfecho de haber vivido esos grandes momentos que hoy me permiten poder estar aquí".

Walter Ayoví tuvo un gran paso en la selección de Ecuador Archivo / EXPRESO

Sobre la actual Tricolor, Ayoví analizó que "nos han sorprendido mucho por su gran fútbol, por la personalidad que están adquiriendo cada vez en el campo de juego, la unión de grupo que tienen es una fortaleza que ha tenido la selección. Más allá con todo lo que el entrenador le puede dirigir o ayudar a cada uno de los chicos, sacar mayor provecho también es parte de ello por la solidez que tienen como grupo".

LA MISIÓN DE ECUADOR EN LAS ELIMINATORIAS

El seleccionador Sebastián Beccacece también destacó lo hecho por Ecuador que se encuentra en el segundo lugar de las eliminatorias sudamericanas. “Hemos conseguido una cantidad de puntos importantes, estamos en zona de clasificación y hay que darle valor a eso. Aún no estamos clasificados, pero sabemos que tenemos un equipo que compite. El sueño se debe ir alimentando con acciones, no solo con las palabras”, señaló.

El primer reto de la doble fecha del camino al Mundial de 2026 será como local, ante Brasil, que llega con el estreno del italiano Carlo Ancelotti como director técnico junto a un grupo de jugadores que son estrellas del fútbol mundial como Raphinha o Vinicius.

