Sean O'Malley dice que nunca será amigo de Chito Vera

Sean O'Malley vengó su única derrota como peleador profesional. El campeón de la división del peso gallo de UFC defendió por primera vez su cinturón, ante el ecuatoriano Marlon 'Chito' Vera, en un combate en el que fue superior durante los cinto asaltos. El estadounidense y el tricolor pelearon durante 25 minutos.

El monarca de las 135 libras dejó claro que no sería amigo de Chito, y reveló que no tuvieron ninguna conversación luego del combate. "Solo nos dimos un apretón de manos, él no me agrada, yo no le agrado, no estaría celoso si me odia también".

Además, dejó claro que no piensa en una trilogía con el manabita. Sus planes están en subir a la división de peso pluma para enfrentar al campeón español Illia Topuria, y así intentar convertirse en doble campeón.

"Según la comisión atlética de 'Suga' State, esta pelea elimina automáticamente la derrota del 2020, así que vuelvo a estoy invicto otra vez". O'Malley opinó sobre qué viene para Chito y dijo que tendría muy buenos combates con varios peleadores dentro del top 10 de la división. Sterling y Yan fueron las opciones.

