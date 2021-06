Santiago Morales será el presidente del Numancia de España

Independiente del Valle y Numancia de España están, cada vez, más unidos. Santiago Morales, quien hasta el momento es gerente del cuadro rayado, asumirá la presidencia del conjunto español. Así lo dieron a conocer las dos instituciones la mañana de este jueves 3 de junio de 2021.

"El C. D. Numancia de Soria ha acordado un cambio en el equipo directivo del club, con el objeto de dar un nuevo rumbo a la entidad deportiva después de las últimas dos temporadas. Este cambio supone el relevo en la presidencia del C. D. Numancia, en la cual Moisés Israel da un paso a un lado en favor de Santiago Morales, actual director general del Club Independiente del Valle, que asumirá la presidencia del C. D. Numancia en la Junta General de Accionistas prevista para el 25 de junio", indicó el plantel español en un comunicado.

Y el Independiente del Valle lo corroboró con otro comunicado. "La nueva posición de Santiago (Morales) permitirá continuar el proceso de aporte al proyecto del Numancia en lo deportivo y administrativo", señaló.

Numancia explicó que, junto a Santiago Morales, el soriano Eduardo Rubio asumirá el cargo de director general. Él es un conocedor de la casa.

"En las próximas fechas, Santiago Morales se desplazará a Soria para realizar su presentación oficial ante las instituciones públicas, al empresariado local y a los aficionados a través de una rueda de prensa con los medios de comunicación" terminó el comunicado del Numancia.