Salvador Capitano: “Es penoso pensar que Emelec pueda descender”

Salvador Capitano, extécnico de Emelec, considera que el mal momento futbolístico del Bombillo no es causado por los jugadores. Al contrario, es el resultado de la incapacidad de la directiva, presidida por José Pileggi, para liderar al club, lo que transmite inseguridad y preocupación al plantel.

Para el argentino, un equipo es como una mesa de tres patas, ya que la plantilla, el cuerpo técnico y la directiva deben estar alineados para sostenerse. Sin embargo, cuando los dirigentes no cumplen las expectativas en la administración económica y deportiva, los resultados futbolísticos no se consiguen.

“Los equipos tienen tres piezas fundamentales: la directiva, los jugadores y el cuerpo técnico. Si una de estas no funciona, principalmente la directiva, se cae todo. Cuando los directivos demuestran que no tienen capacidad para administrar, eso repercute en la concentración y el nivel del jugador”, explicó Capitano.

Y esta estabilidad no la tiene Emelec. Pileggi, que lo preside desde noviembre de 2022, ha llevado al club a un momento crítico. La deuda ascendió a 27.6 millones de dólares, no puede fichar hasta julio de 2027 y tiene 11 demandas por deudas con jugadores que militaron en el equipo.

También les adeuda 4 sueldos al plantel, ya que desde julio pasado no les paga. A pesar de ser el presidente, Pileggi no se ha presentado ante los jugadores en más de un mes para resolver lo económico. Para colmo, no anuncia si dejará el cargo mientras Emelec cierra la temporada.

El impacto de la deuda en el rendimiento de Emelec

“Los jugadores viven de lo que ganan con sus clubes. Si no hay dinero para pagarles, en lo que más piensan es cuándo les van a pagar y no se concentran en los juegos. No conozco un solo equipo que haya ganado algo con problemas como estos”, manifestó Capitano.

El domingo 3 de noviembre de 2024, desde las 15:30, Emelec recibirá a Liga de Quito en la fecha 12 de la LigaPro. El Bombillo debe ganar para seguir peleando por el repechaje de la Sudamericana 2025, porque si pierde, se complicaría con el descenso. En la acumulada es noveno, con 32 puntos. En cambio, los Albos siguen la lucha por llegar a la final.

“Es penoso pensar que Emelec puede descender. La situación es muy difícil para los jugadores cuando hay problemas con la directiva. La única solución es que salga toda esa directiva y venga una que verdaderamente tenga el dinero para estabilizar al equipo en lo económico y deportivo”, acotó.

Los jugadores están preocupados por la mala situación de Emelec. Aun así, se han mantenido entrenando. Sin embargo, son conscientes de que estos problemas podrían llevarlos a un trágico final: el descenso, como lo dejó saber el defensa Alexander González.

“Estoy en un club importante de Ecuador, pero la realidad es que, si la situación sigue así, por lo que he visto, los clubes terminan en segunda división. Tampoco se pueden hacer contrataciones para estabilizar la situación. Esto no acabará mañana”, dijo González.

