Rudiger, Bellingham, Kroos, Mbappe y Vini en el once FIFPRO 2024

Messi no es tomado en cuenta por primera vez desde 2006 en la eleción

Rodri Hernández, centrocampista del Manchester City, Dani Carvajal, lateral derecho del Real Madrid y sus compañeros del conjunto blanco Antonio Rudiger, Jude Bellingham, Tony Kroos, Kylian Mbappé y Vini Jr., figuran como integrantes del once de FIFPRO 2024, anunciado este lunes 9 de diciembre.

Rodri y Carvajal participaron activamente en la consecución de la Eurocopa de Alemania con la selección española, en tanto que Rudiger, Bellingham, Kroos (ya retirado) y Vini Junior brillaron al ganar la Liga de Campeones, la Supercopa de Europa y de España a las órdenes de Carlo Ancelotti en el equipo madridista, mientras que Mbappé, esta temporada ya en el cuadro del Santiago Bernabéu, se tuvo que conformar con los títulos ‘locales’.

En total, en el once, aparecen seis jugadores del Real Madrid y cuatro del Manchester City, ya que además de Rodri, ganador del Balón de Oro, están el meta brasileño Ederson; el medio belga Kevin de Bruyne, y el delantero noruego Erling Haaland. La plaza restante fue para el central neerlandés Virgil van Dijk, del Liverpool.

De la lista debutan en el once FIFPRO Carvajal, Rudiger, Ederson y Rodri, mientras que Van Dijk entró por cuarta vez en un equipo en el que no apareció el argentino Leo Messi, ahora en el Inter Miami, algo que no sucedía desde 2006 cuando fue seleccionado en 17 ocasiones.

Cabe mencionar que el equipo ideal del año es elegido por la votación de 28.000 futbolistas de 70 países, tomando las actuaciones del 21 de agosto de 2023 al 10 de agosto de 2024, con la condición de que hayan disputado 20 partidos oficiales como mínimo. Es el único galardón mundial de fútbol decidido exclusivamente por los jugadores.

En este mismo premio, pero en la categoría de damas, la novedad de este año fue la inclusión de la brasileña Marta, jugadora del Orlando Pride de su país, y la colombiana Linda Caicedo, en la plantilla del Real Madrid de la Liga española. Marta, con 38 años, regresa por primera vez desde 2021, mientras que Caicedo, se estrena con 19 años.

