Rubén Darío Insúa: “El fútbol actual ha perdido vistosidad en la parte técnica”

Rubén Darío Insúa es una marca registrada en Ecuador, son 29 años desde que llegó como jugador a Barcelona. Ha sido campeón con el Ídolo dentro de la cancha y en el banquillo, así mismo dirigió al Ídolo en la final de la Copa Libertadores de 1997, además de conseguir un cetro con Deportivo Quito en el 2009.

Su último logro fue el ascenso con Liga de Portoviejo el año anterior. El Poeta del Gol le cuenta a EXPRESO sobre su vida con La Capira, los recuerdos del elenco canario, el balompié de ayer y hoy, sin eludir un tema con el que siempre se lo relaciona: la camisa marrón que usa desde hace 23 años.

- ¿Cómo afronta con Liga de Portoviejo la reanudación de la LigaPro?

- En estos momentos trabajando mucho, esperando el 21 de agosto que nos toca jugar, con la ilusión de que este año sea muy bueno para Liga (P), como fue en el 2019.

- ¿Lista la plantilla?

- Cuando se paró el torneo estábamos armando el plantel. Lo que no pudimos hacer en enero y febrero lo realizamos ahora. Llegaron tres jugadores, Jonathan Ferrari, Vinicio Angulo y Carlos Gabriel Almada.

- ¿La Capira de Insúa a qué aspira?

- Ahora tenemos que sentar las bases para que Liga de Portoviejo esté muchos años en Serie A, pero buscando alcanzar un cupo para un torneo internacional, esa es la meta.

- Se viene una maratón de partidos en LigaPro. ¿Están listos?

- Todos los que queremos que al fútbol ecuatoriano le vaya bien debemos estar preparados para competir tres o cuatro días. Lo que diga LigaPro hay que hacerlo, acá estamos listos para competir.

La realidad es que me siento cómodo (con la camisa marrón) y me trae muy buenos recuerdos.

Rubén Darío Insúa, entrenador

- ¿Qué jugador de los que tiene en la plantilla le recuerda a su estilo de juego en la cancha, de buen manejo de pelota y preciso remate?

- Michael Jackson Quiñónez es muy talentoso, le pega muy bien a la pelota. El fútbol actual ha perdido esa clase de elementos, pero estoy seguro de que poco a poco se volverá a tener esos jugadores.

- Los famosos 8 o 10 llegaban a la cancha y jugaban con mínimas indicaciones del DT. Ahora el entrenador hasta les dice cómo deben pararse y arreglarse la camiseta.

- Nooo... no es así. Los buenos jugadores siempre existirán. Lo que pasa es que el contexto colectivo en la actualidad debe ayudarlos a sobresalir, hoy se juega mucho en equipo y con vigor físico; futbolistas de ese tipo necesitan de respaldo.

- ¿Acaso la parte física se llevó la magia del balompié?

- En alguna medida sí, hay menos tiempo para pensar y menos espacio para maniobrar, por eso el fútbol actual ha perdido vistosidad en la parte técnica, pero eso está relacionado con una gran revolución en la parte física y táctica.

- ¿Por qué ya son pocos los volantes de armado clásicos?

-Hay menos cantidad desde hace 15 años, pero uno ve a los equipos que dirigen Guardiola, Klopp... o River, Flamengo... que tienen jugadores con mucho fútbol y les va bien. Eso es lo que se debe copiar.

Rubén Darío Insúa, con su tradicional camisa marrón, que la tiene hace 23 años. Archivo

- ¿Para usted, Barcelona debe ser un tema diario en Portoviejo, a pesar de que es el DT del equipo de esa ciudad?

- Portoviejo es una ciudad futbolera, por supuesto que aquí son hinchas de Liga y de Barcelona y en cualquier momento del día me cruzo con ellos.

- ¿Qué es lo primero que le dicen los hinchas amarillos?

- Empiezan a hablar de las buenas épocas y de los campeonatos en los que nos fue bien, del tiempo de Isidro Romero, del capitán Javier Paulson. También mencionan a los buenos jugadores que tuvo el equipo, como Jimmy Montanero, Nicolás Asencio, Luis Gómez, Carlos Morales y más.

- Campeón como técnico y como jugador con el Ídolo, además de clasificarlo a una final de Copa Libertadores de América.

- Eso siempre me dicen los hinchas y solo les contesto con un “gracias”.

- Hay un asunto que todos se preguntan. ¿Desde cuándo la camiseta marrón? Se la vimos puesta logrando cosas importantes con Barcelona, San Lorenzo, Deportivo Quito y Liga de Portoviejo.

- He leído varias historias urbanas sobre esa camisa. Pero diré la verdad: estaba en Guayaquil y me la compré en el año 1997 en el Riocentro de Samborondón. Recuerdo ese día, me gustó y es mi compañera de vida.

- ¿Es cábala?

- Me siento cómodo, me gusta. (risas).

- ¿Dónde la tiene?

- Ahora está colgada en mi habitación en Portoviejo, la usé el año pasado y nos fue bien. Llegamos a la Serie A con Liga de Portoviejo. Espero también lucirla este año con La Capira.

- Son 23 años con esa camisa, su compañera en varias vueltas olímpicas.

- Lo más importante es tener buenos jugadores y una gran institución, además el respaldo de una hinchada para que salgan las cosas bien. No tiene nada que ver la ropa que uno use. La camisa no te hace ganar partidos. Si no hubiese tenido esos jugadores con Barcelona en 1997 no habría sido campeón ni llegaba a la final de la Copa Libertadores. Fueron jugadores con temperamento, que marcaron una historia.