Ronie Carrillo cumple con su anhelo de jugar en Europa

Los veinticinco goles que Ronie Carrillo marcó en las dos últimas temporadas con El Nacional fueron los que le abrieron las puertas en el Portimonense de Portugal.

Llegar al fútbol europeo (1 de julio pasado) era uno de los anhelos que el delantero ecuatoriano venía arrastrando desde hace mucho tiempo y que a sus 26 años se ha hecho realidad.

Desde Portimão, ciudad portuaria ubicada al sur de Portugal, Carrillo cuenta que los goles que pudo anotar con el Rojo le sirvieron para llegar al país de Cristiano Ronaldo.

“El Portimonense me venía haciendo un seguimiento desde el año anterior. Sabía que esta temporada se podía dar mi salida a Europa, pero lo tomé con calma. Gracias a Dios tuve una buena primera etapa (en LigaPro) y mis goles (11) me abrieron el camino”, afirma el ecuatoriano.

Carrillo cuenta que no solo el cuadro luso estaba tras sus pasos, sino también elencos de Arabia y Colombia.

“Me llegaron propuestas para jugar en esos países, pero mi anhelo siempre fue jugar en Europa. Ahora estoy en el país de CR7 (risas) y toca dejar en alto el nombre del país”.

El goleador destaca que “hay muchas diferencias” entre el fútbol ecuatoriano y el portugués, por lo que busca adaptarse de la mejor forma para ganarse un puesto en el equipo que dirige el portugués Paulo Sergio.

“El fútbol de acá es mucho más rápido y más físico. Por ello desde que llegué he trabajado bastante para ganar masa muscular y estar a la par”.

El exLiga de Quito, quien el 23 de julio se estrenó con gol en la Copa de la Liga de Portugal, en el triunfo (3-1) que su equipo alcanzó frente al Estrela Amadora, espera mantener la misma racha que tuvo en Ecuador, para ser visto por el estratega de la Tri, Félix Sánchez.

“Ojalá que se pueda dar. Ir a la selección es otro objetivo que me he trazado, pero todo dependerá del nivel que mantenga acá. Creo que estar en Europa me puede abrir espacio en la Tricolor, para estar en las eliminatorias o Copa América”.

Sobre lo más complicado de su llegada a Portugal ha sido estar alejado de su familia. “Se extraña mucho, principalmente a mi esposa e hijo. Es la primera vez que me separo de ellos, aunque pronto espero tenerlos por acá. Otra de las cosas que más se extraña es la comida (risas). Ya me hace falta el encebollado o un buen hornado”.