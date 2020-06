Ronaldo aconseja al Real Madrid que apueste por Kilyan Mbappé

Ronaldo Nazario, exjugador del Real Madrid y presidente del Real Valladolid, aseguró este jueves 18 de junio en Madrid que si tuviera el presupuesto del club blanco contrataría al delantero francés Kylian Mbappé.

"Ficharía a Mbappé. Me recuerda un poco a mi por su velocidad, por cómo finaliza, por cómo remata. Me recuerda a mis tiempos de jugador", indicó el exgoleador brasileño.

Preguntado por otro delantero joven como el noruego Erling Haaland, que también podría interesar a los madridistas, comentó que "creo que es un gran jugador. Es todavía joven, está haciendo un año bastante bueno con muchos goles. Pero vamos a ver cómo lo termina. Es un jugador al que seguro los equipos grandes van a estar mirando. El Real Madrid tiene muy buenos jugadores. Benzema cada domingo mete goles".

Al hilo de la entidad en la que ejerció de delantero, habló de dos compatriotas jóvenes como son Vinicius Júnior y Rodrygo. "Su papel va a ser importante. Tienen que seguir enseñando sus valores, seguir ganando espacio en el fútbol mundial. Ni Vinicius ni Rodrygo son titulares indiscutibles en el Real Madrid pero tienen calidad y potencial para hacerlo. Tienen que seguir mejorando", reflexionó.

Al hilo de unas declaraciones del entrenador Fabio Capello, en las que este afirmó que le había creado problemas, dijo que "no me negaba a bajar de peso, me negaba a pesarme (risas). Lo bajaba cuando hacía falta. Al final hemos tenido pequeños problemas y hemos arreglado todo. Nos hemos encontrado un montón de veces y queda la anécdota".

"Capello ha sido uno de los mejores entrenadores de toda la historia. Conmigo ha tenido pequeños problemas que hemos solucionado. Es un gran amigo, un personaje muy importante en el fútbol. Lo pasamos bien. Pero quería pesarme cada día y he tenido problema con ello", añadió.

Al hacer una lista con los cuatro mejores de la historia opinó que su orden sería 'Pelé, Maradona, Messi y Cristiano Ronaldo', y reconoció que hubiera vivido 'mal' la reciente situación de confinamiento siendo futbolista.