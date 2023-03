El exfutbolista Ronaldo de Assis Moreira ‘Ronaldinho’, otrora jugador del Barcelona y la selección brasileña, recibió este sábado 25 de marzo un homenaje en Málaga, donde recibió el premio ‘Marca Leyenda’, galardón que entrega el diario español a los mejores deportistas de la historia, y destacó que a los niños les dice que “se diviertan jugando al fútbol”.

Tuchel: "Tengo claro el ADN del Bayern, hay que ganar" Leer más

Las decenas se convirtieron pronto en varios miles de aficionados de todas las edades, sobre todo jóvenes, que empezaron a coger sitio en la explanada del conocido cubo de colores del Museo Pompidou malagueño, en pleno Muelle 1 de la ciudad, donde había una pista de ‘fútbol tres’ instalada con motivo de este evento.

En primer lugar, destacó que se encontraba “muy feliz de ver toda la gente que ha venido”, saludó a los pequeños afortunados y les dejó un consejo: “A los niños les diría que se diviertan jugando al fútbol”.

“Soy muy amigo de Leo Messi y el Barça es parte de mi vida, el club donde jugué más tiempo”, reconoció Ronaldinho, que aprovechó para agradecer a la afición del eterno rival de los barcelonistas: “Me recuerdan mucho los clásicos en el Bernabéu. La gente del Real Madrid siempre me ha tratado con mucho respeto”.

“Gracias al balón he cumplido mis sueños, he tenido la suerte de hacer lo que me gustaba, y para ello hay que entrenar mucho”, contó el de la eterna sonrisa.