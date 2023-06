Roland Garros: Djokovic y Ruud van por la final del segundo Grand Slam

Novak Djokovic no deja de seguir acumulando cifras de récord y menos cuando se trata de un Grand Slam. Gracias a su victoria de este viernes 9 de junio en las semifinales de Roland Garros ante Carlos Alcaraz, el serbio se plantará en la final número 34 de un major en toda su carrera.

El registro no solo que es considerable, sino que hace que supere a Serena Williams y se posicione al mismo nivel que Chris Evert. Así, en caso de sumar una final más se convertiría en la persona con más finales de Grand Slam de la historia. Por su parte, Roger Federer y Rafa Nadal se sitúan con 31 y 30, respectivamente.

Dicho esto, la victoria ante el # 1 del mundo cobra más valor. El 6-3, 5-7, 6-1 y 6-1 acestado en 3 horas y 22 minutos, luego también de que el español sufriera un problema físico que le impidió mantener el alto ritmo competitivo, ponen al serbio en la mira mundial.

Su rival del domingo 11 de junio, a las 08:00 de Ecuador, será el noruego Casper Ruud, quien pasó como aplanadora sobre el alemán Alexander Zverev por parciales de 6-3, 6-4 y 6-0.

Casper Ruud se mostró sobrado ante Zverev tras vencerlo por contundente 6-3, 6-4 y 6-0. EFE

Será la séptima final del serbio # 3 ATP en la tierra batida parisiense, en busca de su tercera corona para completar 23 Grand Slam.

“Todo mi respeto para Alcaraz, que ha logrado acabar el partido pese a los problemas físicos. Le dije que es joven y que tiene toda la vida por delante... lo último que quieres es tener problemas físicos en este tipo de partidos”, señaló el serbio.

A sus 36 años, Djokovic se convierte en el segundo finalista más veterano de la historia de Roland Garros, tras el estadounidense Bill Tilden, que perdió la final de 1930 con 37 años, y si el domingo levanta el trofeo se convertirá en el ganador de más edad, desbancando a Nadal.

Además, en ese caso también recuperará el número 1 del mundo en detrimento de Alcaraz.

“Esto no ha terminado, me queda un partido, estoy muy orgulloso de haber alcanzado esta final, pero el trabajo no ha acabado”, aseguró Djokovic.

Este viernes 9, el español solo pudo plantar cara dos sets, antes de sufrir un pinchazo en la pierna izquierda que lo dejó imposibilitado de seguir compitiendo, aunque se negó a retirarse y vivió una jornada triste el día de Murcia, su región de origen.

“Lo achaco a lo mental. He entrado más tenso de la cuenta y no he sabido relajarme. Esa tensión extra en un Grand Slam te pasa factura y con lo tensos que han sido los dos primeros sets, más aún. Novak te exige al máximo, te va exprimiendo poco a poco”, afirmó.

El duelo más esperado del torno, considerado por muchos como la final adelantada, tuvo el desenlace más abrupto. El mundo del tenis seguirá con la interrogante de saber si Alcaraz tiene tenis suficiente para desbancar a un miembro del “big 3”.

UNA ECUATORIANA A LA FINAL

La tenista de origen ecuatoriano celebra con su dupla Taylor Townsend. Cortesía

La tenista canadiense de padre ecuatoriano Leylah Fernández, junto a Taylor Townsend, jugarán este sábado 10 de junio la final de dobles damas ante Hsieh Su-Wei de Taiwán y Wang Xinyu de China.

El pase de la tricolor al partido por el título se dio, tras vencer por 6-0, 6-4 a la dupla integrada por Coco Gauff y Jessica Pegula, ambas de Estados Unidos.