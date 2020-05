Rodrigo Figueroa: “Nunca se les prohibió nada a los jugadores en la Tri”

El tema de la alimentación y ciertos gustos culinarios que se les da a los jugadores que llegan a la selección nacional, es un asunto que aún da de qué hablar.

En 2017, el volante ecuatoriano Christian Noboa confesó que tuvo discrepancias con Rodrigo Figueroa, preparador físico que formó parte del cuerpo técnico de la Tri, que fue dirigido por Gustavo Quinteros en las pasadas eliminatorias, debido a que el argentino le prohibió ciertos alimentos, como patacones y jugo de naranja.

Tres años después de dichas declaraciones, Figueroa aseguró que “nunca se les prohibió nada a los jugadores”, que en ese entonces formaban parte de la Tri.

“Desde que estuvimos ahí se encontraba la señora Consuelo que les ha cocinado desde que se clasifica a los mundiales. Nosotros la llevamos a todos los viajes, ellos comían las cosas que querían comer. Obviamente que desde el punto de vista fisiológico y nutricional yo debía decir determinadas cosas, pero nunca se les prohibió nada”, indicó Figueroa en una entrevista con el programa Arroba Fútbol, de El Canal del Fútbol.

Figueroa acotó que incluso por pedido de Quinteros, se solicitó a los directivos de la FEF, para que llevaran a la señora, que por muchos años se ha desempeñado como cocinera oficial de la Tri, a la Copa América de Estados Unidos.

“Cuando ya estaba el presidente (Carlos) Villacís, en la Copa América de Estados Unidos (2016) no la habían llevado en un principio a Consuelo y Gustavo pedía por favor que viniese, por el tema del gusto y la sazón ecuatoriana que querían los muchachos”.

Sobre su paso por Emelec, Figueroa afirmó que haber estado en el cuadro azul, ha sido una de sus “mejores experiencias” y también reveló cómo se sintió tras separarse del cuerpo técnico de Gustavo Quinteros.

"La gente cambia, vamos creciendo. No hay nada para agregar a eso, él me avisó que cambiaba el cuerpo técnico. Esto no era que la muerte nos separe, está todo perfecto", finalizó.

Además de haber sido preparador físico de Ecuador, Figueroa fue parte del cuerpo técnico que dirigió Quinteros en Emelec, desde 2012 a 2015.