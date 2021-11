Es el dueño del récord de más partidos jugados con la selección de Perú. Sumó 128. Pero, su principal virtud estaba en la generación de juego. Es considerado como uno de los últimos 10 clásicos. En 2005 estuvo en Ecuador vistiendo la camiseta de Liga de Quito y ahora es entrenador. Roberto Carlos Palacios Mestas, mejor conocido como Chorrillano, está en el país y habló con EXPRESO.

- ¿Qué recuerdos le trae volver a Ecuador?

- Para mí es un gusto estar en un país que me trató súper bien, tengo recuerdos muy lindos. Ahora vengo con un buen proyecto con amigos que gustan del fútbol.

- ¿Qué se siente ser el futbolista peruano con más partidos jugados?

- Vestir la camiseta de la selección es el orgullo más grande que puede tener un futbolista. Cuando se juegan las eliminatorias no te imaginas la responsabilidad que uno siente, es algo hermoso.

- También lidera las asistencias, que lo reflejan como un 10 clásico.

- Esa es otra historia, siempre en mis tiempos el 8 o 10 tenían la misión de alimentar a los jugadores, de darles pases y asistencia. A veces no entiendes que cada posición tiene un deber, una responsabilidad en la cancha, la mía era poder alimentar a los delanteros para que queden mano a mano y eso me lo grabé como jugador. Yo no pensaba en los goles que iba a hacer, sino en los pases que debía dar.

- Esos 10 tipo Palacios, Valderrama, Etcheverry, Aguinaga... ya casi no existen.

- Cuando escucho a un entrenador decir que no se puede jugar con 10, está tratando mal a la gente que nos gusta ver buen fútbol y que es un espectáculo. La verdad es que sí se han perdido los 10. La gente va a disfrutar del show que en este caso daban los 10, que hacían una buena jugada, un sombrerito, un túnel, daban alegría al fútbol.

- ¿Cómo analiza el ascenso de Perú en la tabla de posiciones?

- Tampoco nos vemos tan confiados, juegan bien unos partidos y otros no. En estas dos últimas fechas nos hemos encontrado con la posibilidad de meternos en la lucha y eso nos tiene felices. Ojalá sigan así los chicos. Ojo, se han perdido puntos en casa y te imaginas dónde estuviéramos. Se vienen 4 finales.

- ¿En el 2022 un Perú ante Ecuador es una final?

- Será una final sí o sí. Los chicos de Perú, si quieren estar en Qatar, deben dar más de lo que han dado. Ecuador tiene grandes partidos, pero ha perdido en casa. Ojo, era fuerte en su territorio y ahora tiene la posibilidad de clasificar, pero solo depende de los ecuatorianos, ya que tienen todo para llegar a Qatar.

El Chorrillano elogió el nivel de la selección ecuatoriana. Freddy Rodriguez

- Ecuador y Perú han tenido altibajos...

- Eso no es bueno para nada. A veces tienen buenos resultados y piensan que ya lograron el paso al Mundial, pero no es así. La confianza es para seguir mejorando, no para detenerse.

- ¿Con qué se queda de la selección de Ecuador?

- La forma de juego que tiene, me gusta la dinámica y eso quiere decir que no hay un jugador que destaque, la Tri tiene hambre de conseguir cosas. Ojo, no se puede dormir.

- ¿A estas dos selecciones las ve en Qatar 2022?

- Sería hermoso que lleguen al Mundial, estos dos países son parte de mi vida. A Perú lo amo mucho y Ecuador siempre me ha mostrado su cariño.

- ¿Y qué lo trae por Ecuador?

- Nico Issa tuvo la iniciativa de unir a Ecuador, Perú y Colombia en YouTube para hablar de fútbol. Me encantó. Estará un grande del balompié como Freddy Rincón, una historia en su selección, y por Ecuador Alfonso ‘Pocho’ Harb que todos saben que le gusta el fútbol. Será un programa para contar las cosas que pasan en las canchas, será algo fabuloso.

- ¿Hablar de fútbol?

- Es lo que más nos gusta y qué mejor compartir con gente de países cercanos y el ambiente da que somos rivales en la cancha por un sueño mundial. El programa se llama ‘El rincón del fútbol’, en el cual se incluirá a personas que están detrás del fútbol. Es un equipazo, Rincón es ese gigante y cómo jugaba, en mi caso repartiré y disfrutaré de lo que más me gusta, el fútbol.

- ¿Le gusta la comunicación?

- Me fascina porque puedo llegar a la gente con transparencia para contarle tantos detalles de cómo se vive el fútbol antes y después del resultado.

- ¿Qué recuerdos tiene de Liga de Quito en 2005?

- Muchos, fue el equipo que me dio la posibilidad de estar en este lindo país y de mostrar mi capacidad, antes solo había venido con la selección y clubes. Liga de Quito me abrió las puertas y el cariño de su hinchada fue algo mágico.

- ¿Qué le gustaba de enfrentar a Barcelona o Emelec?

- Los hinchas porque disfrutaban de lo que hacía.

- ¿A qué se dedica ahora?

- Soy embajador de la Federación Peruana de Fútbol, también soy entrenador. Espero ejercer en cualquier momento. Estoy listo.