Roberto Ordóñez: “La gente se ha divertido y eso no tiene precio, al fin reímos”

Van tres días llenos de memes en el país. El protagonista de todo se llama Roberto la ‘Tuka’ Ordóñez, atacante del Emelec. Resulta que hizo un gol a Mushuc Runa (2-3), en una acción que pudo ser para Sebastián Rodríguez, pero el volante se la cedió para que él anotara. Luego de la victoria, cuando Sebastián estaba siendo entrevistado por una televisora, Roberto se acordó del gesto de su compañero y se le ocurrió la locura del beso. Todo lo planificó en cuestión de segundos, y por poco no lo logra, debido a que la gente de la televisora lo trató de impedir.

Aucas goleó 4-1 a Orense en el Gonzalo Pozo Ripalda Leer más

- Hay memes por todas partes. ¿Qué hizo Roberto Ordóñez?

-Yo sabía lo que hacía, sabía que se venían miles de bromas, de memes, fuertes, groseros, divertidos, pero sabía lo que hacía.

- ¿Estaba consciente de que la fama y bromas se venían?

-Te voy a confesar la verdad. La idea original no es mía. Se la vi hacer a Juan Cuadrado. El colombiano hizo algo igual y eso se me quedó. Decía: “Sé que tengo que hacerla”. Es un gesto de retribuir algo a alguien que hizo algo por mí, por la bondad de Sebastián de dejarme el gol. Y así comenzó todo.

- ¿No intentaron pararlo?

-Los de GolTV me vieron que iba hasta la cámara y trataron de pararme. Al ver que no les hago caso, trataron de detenerme, me gritaban que no debía de hacerlo, porque estaban en vivo.

Lewis Hamilton se impone en Baréin y alcanza las 95 victorias Leer más

- ¿Y aún así lo hizo?

- Vea, papá... yo iba a lo que iba, y fue como estar jugando, pero yo quería hacerlo en vivo, nada de grabado, ni de video, ni de ensayos. Caminé más fuerte y le di el beso a Sebastián. Para él es algo normal, se saludan así en su país. Es una forma de demostrar lo bien que estamos, la unión de familia que hay en Emelec, la fuerza que tenemos.

- ¿Quién fue el primero que se dio cuenta?

-Los de GolTV se me reían, pero fui el último que entré al camerino, me estaban esperando para hacer la oración, y cuando ya me terminé de bañar, vino el goce de todos. No me dejaban, no me soltaban, se reían como no tienes idea, bromeaban. Y yo les decía: ¡Qué pasó, ñaño! Es como los argentinos. ¿Cuál es?”. Y más se reían y les decía: “Soy un boludo negro”. Y Sebastián les decía que estaban celosos los demás, y le respondía que deben de respetar mis sentimientos. Yo estaba desnudo, recién me había bañado y a los que molestaban les preguntaba si querían que los abrace así y les dé un beso. Todo era risa. Y ojo, todavía no había memes.

Venía de varios partidos sin anotar. Estaba un poco nervioso, no quería fallar, y se dio de nuevo, eso es lindo.

- ¿Qué pasó con los primeros memes?

GP Bahrein 2020: ¿Por qué hoy no fue el día para la Fórmula 1? Leer más

-Yo sabía que se iba a dar eso. Cuando llegaron los memes, fue de locos; unos duros, otros de risa. Pero el hecho de que se tomen su tiempo para hacer eso, me alegra. Cuando veo el de la portada de EXTRA, digo: “Está fuerte, ¿pero será verdad o mentira?”. Ahí es que te escribo, para salir a comprarla, pero era broma (risas). La gente se ha divertido y eso no tiene precio, al fin reímos. Venimos de meses malos, pero estamos de vuelta, la Tuka está de regreso. Nadie daba nada por nosotros y en 10 días sumamos todo y estamos en la pelea. No nos dimos cuenta, ya éramos primeros. Entonces digo: “No jodan”. Ahora estamos jugando cada tres días y pasamos mucho tiempo concentrados, todo eso se acumula.

- ¿Y los amigos qué dicen?

-Me han escrito los amigos cosas de risa, y les digo: “Epa, yo soy un hombre, no pasa nada”. Les digo: “A uno también le puede llegar un momentito de fama, déjenme disfrutar viendo los memes”.

- Le tocó aclarar entonces...

-Claro, mi hombría está intacta, que no duden nunca. Yo he visto que cuando los argentinos saludan a los periodistas o hinchas ecuatorianos, les dan un beso. Usted sabe que eso es normal, pero uno lo hace y lo gozan, porque es negrito. Ojo, esto último es en son de broma. Igual, tampoco te puedo dar un beso, después se ponen celosos los colegas, igual que el resto de mis compañeros con Sebastián en el camerino.

- ¿Y la esposa qué dice?

Felipe Caicedo no pudo impedir la derrota de la Lazio ante el Udinese Leer más

-Estoy conversando con mi esposa y en broma le pregunto que si está enojada y me dice que no pasa nada. Y nos reíamos. Hemos gozado. Ella sabe cómo uno es de gozador. Quería llamar la atención. La parte dura de todo esto es que Walter Ruiz Jaén en el gol narra y dice que el gol es de Roberto para Roberto Oña, periodista deportivo asesinado. El presidente de Everest, Cristian Zamora, es muy cercano al periodista que falleció. Me comentó lo que había pasado. Que el gol haya sido para mi tocayo, es algo que me llena, me emociona. Cuando escuché el audio de Walter Ruiz, me entró un frío en el cuerpo, algo que te quiebra. Gracias por esa narración.

- ¿Se viene el Clásico y Ordóñez va con todo?

-Si te das cuenta, Emelec viene jugando como si fueran finales estos 10 partidos. Mira los encuentros y la gente da el 200 %, pero el Clásico es diferente. Es mi segundo Clásico, yo antes solo me imaginaba estar y ahora lo estoy viviendo. Es el choque de dos grandes del país. Mira, todos daban al equipo por muerto, hasta quien me está entrevistando, pero aquí estamos.

Hoy en Emelec yo estoy viviendo el buen ambiente que viví en Delfín cuando quedamos campeones.

- Dupla con Barceló: él tiene 8 y Roberto 7...

-Es una cosa de locos. Facundo gritaba: “Volvió el goleador”. Era el más feliz porque había anotado, me recordaba cómo me llevaba con Carlos Garcés en Delfín, y eso es bueno, me hace feliz. Es un equipo sin egoísmo.