Barcelona SC y el amargo recuerdo de 1986: "River nos agarró desarmados y dormidos"

El exdelantero Lupo Quiñónez revivió uno de los episodios más duros de su carrera: la expulsión sufrida en la derrota 3-0 de Barcelona ante River Plate, en el estadio Modelo de Guayaquil, por el grupo A de la Copa Libertadores 1986.

El Tanque de Muisne vio la tarjeta roja al minuto 18, tras una fuerte entrada ante un rival argentino. Casi 40 años después confesó que “no era para expulsión”.

“Tuve una supuesta mala entrada, pero eso se daba muy seguido en la Libertadores y en el mismo campeonato nacional. Nunca fui mal intencionado y solo tuve dos rojas en toda mi carrera. Ese día dejé a mi equipo con 10 jugadores” recordó.

Lupo Quiñónez fue campeón con Barcelona en los campeonatos ecuatoriano de fútbol de 1985 y 1987. FRANCISCO FLORES

Tras irse a los camerinos, lo tomó de la mejor manera. “Lo cogimos con calma pero eso me dejó fuera del segundo y del tercer partido de la Libertadores. Ya luego el profesor Juan Hohberg no me llevó a Argentina porque no iba a poder servir ni los jugos ni las aguas”, comentó entre risas.

Sobre el partido de vuelta en Buenos Aires, donde el Ídolo volvió a caer goleado (4-1), el entonces defensor Flavio 'Fantasma' Perlaza rememoró una noche para el olvido.

“Nos agarraron desarmados y dormidos. Ramón Centurión (doblete) y Antonio Alzamendi nos hicieron la fiesta. Fue catastrófica nuestra presentación”.

El Fantasma detalló que la goleada pudo ser más abultada: “Un jugador de ellos estaba a punto de concretar. Ya se lo había sacado el arquero y Holguer Quiñónez (defensa) estaba en la línea tratando de evitar el gol. Yo de atrás me rodé y le toqué la pelota a Holguer quien salió jugando. Estuvimos muy confundidos”.

Flavio Perlaza, zaguero recordado en Barcelona y El Nacional, fue titular ese día. Archivo / Expreso

Copa Libertadores 1986 | Así fueron los partidos entre Barcelona SC y River Plate

