Champions League: ¿Cuándo vuelven a jugar? Fecha y horarios de cuartos de final

La Champions League 2024 - 2025 ya tiene definidos sus cruces de cuartos de final y el panorama comienza a perfilarse rumbo a la gran cita del 31 de mayo en Múnich.

Ocho equipos siguen en carrera por conquistar la ‘orejona’, entre ellos el Real Madrid, vigente campeón, y el PSG, que cuenta con la destacada participación del defensor ecuatoriano William Pacho.

Real Madrid va con todo por defender si corona

Pacho se ha convertido en una pieza clave del conjunto parisino, que logró su boleto a esta fase tras una agónica victoria ante el Liverpool en Anfield, demostrando carácter y solidez defensiva en uno de los escenarios más exigentes del continente.

El Real Madrid, por su parte, selló su clasificación con dramatismo al vencer al Atlético de Madrid en penales en el estadio Metropolitano. Los dirigidos por Carlo Ancelotti mantienen viva la ilusión de seguir agrandando su leyenda en Europa.

Así se jugarán los cuartos de final de la Champions League 2025

Partidos de ida: Martes 8 de abril: 14:00: Arsenal vs. Real Madrid. 14:00: Bayern Múnich vs. Inter de Milán. Miércoles 9 de abril: 14:00: PSG vs. Aston Villa. 14:00: Barcelona vs. Borussia Dortmund.

Partidos de vuelta: Martes 15 de abril: 14:00: Aston Villa vs. PSG. 14:00: Borussia Dortmund vs. Barcelona.

Miércoles 16 de abril: 14:00: Real Madrid vs. Arsenal. 14:00: Inter de Milán vs. Bayern Múnich.

Fechas clave rumbo a la final

Semifinales: Ida: 29 y 30 de abril. Vuelta: 6 y 7 de mayo. Final: Sábado 31 de mayo – Allianz Arena, Múnich (Alemania).

