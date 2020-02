La rivalidad se queda en el agua

Amistad. Joseph Macías (i), Jeremy Menoscal (c) y José Javier Vásconez, de diferentes equipos, ocuparon ayer el podio en el Campeonato Interclubes que finaliza hoy en Salinas.

Son 12 los equipos, representantes de ocho provincias que participan en el Campeonato Nacional Interclubes de natación que finaliza hoy en Salinas, aunque durante las reñidas pruebas cada participante se esfuerza por llegar primero a la meta, a varios de los competidores les une una buena amistad que se ha acrecentado en los diferentes torneos en los que le ha tocado participar.

“Te logré pasar en la cuarta vuelta, aproveché la corriente para irme adelante”, le decía el cuencano José Javier Vásconez a su amigo el guayaquileño Joseph Macías, quien le contestaba que en la próxima prueba lo superará, “te voy a ganar, ya vas a ver”, expresaba sonriente el costeño. Se unió al diálogo Jeremy Menoscal, quien le comentó a ambos, “yo les pasé a los dos, hoy me tocó ganar a mí, ayer (miércoles) se salvaron porque me sentía mal de salud y no competí”.

Los tres jóvenes nadadores pertenecen a diferentes clubes que ayer fueron rivales en el agua, pero al término de la prueba se agruparon para conversar. Menoscal representa a Fedeguayas, Vásconez a los Hermanos Enderica de Cuenca y Macías a la escuela Diana Quintana de Samborondón. Coincidentemente ayer los tres se ubicaron en los primeros lugares en la prueba 10 k de aguas abiertas.

12 son los clubes que participan en este campeonato. Joffre Lino

Macías, de 19 años, es el mayor de los tres, este comentó que el apego se debe a las diferentes competiciones en donde les ha tocado medirse.

“Conversamos de todo, pero siempre de nuestras experiencias cuando nos toca representar al país en torneos internacionales, de pronto uno de nosotros no clasifica, pero sí estamos pendiente de cómo le va a mi amigo, considero que la natación del país es una gran familia”, dijo el chico.

J.J. Vásconez, como todos lo conocen, es el menor del grupo. Su ímpetu por estar en los puestos estelares le ha hecho que se gane el aprecio de muchos de los nadadores. “Me gusta escuchar los consejos de Joseph y Jeremy, son mis buenos amigos, cuando viajo de Cuenca a Guayaquil los llamo para ver si nos topamos”, reveló mientras sus otros amigos sonreían.

“Es un buen grupo, aquí está el futuro de la natación ecuatoriana, además de entregar todo en el agua les une un gran corazón, es bonito saber que la rivalidad no pasa más allá de una prueba, es indudable que todos quieren ganar, pero dependerá de la preparación y técnica que cada uno tenga”, señaló Miguel Grijalva, integrante de la Federación Ecuatoriana de Natación y uno de los coordinadores del certamen.

Al grupo de Jeremy, José Javier y Joseph, también se unen Danner Suárez, Cristina Castillo y Andrea Pereira, “somos muy buenos amigos, nos queremos mucho, es verdad que en el mar o la piscina hay una rivalidad, pero ya afuera somos como hermanos”, expresó Andrea, del equipo Hermanos Enderica.

Las ubicaciones

Jeremy Menoscal, de Fedeguayas, fue primero en los 10 km con un tiempo de dos horas y 11 minutos, José Javier Vásconez, de los Hermanos Enderica, segundo, y tercero Joseph Macías del Club Diana Quintana.

En damas

Andrea Pereira logró el primer puesto con dos horas 15 minutos, ella representa a los Hermanos Enderica, de Cuenca.