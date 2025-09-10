Richard Carapaz y un nuevo reto en Italia: sigue en vivo el Giro della Toscana 2025

El ecuatoriano Richard Carapaz busca sumar kilómetros en el Giro della Toscana 2025 antes del Mundial de Ciclismo en Ruanda

El Giro della Toscana 2025, clásica italiana de un día en la región central del país, se disputará este miércoles 10 de septiembre, con una extensión de 189,4 kilómetros, será el segundo reto de Richard Carapaz en su regreso a la competencia tras superar una infección gastrointestinal que lo dejó fuera del Tour de Francia y la Vuelta a España.

El ciclista ecuatoriano liderará al EF Education-EasyPost, acompañado por su compatriota Jefferson Alexander Cepeda, el italiano Samuele Battistella, el portugués Rui Costa, el británico Jack Rootkin-Gray, el danés Michael Valgren y el australiano Max Walker.

La dureza del paso por Monte Serra y un final llano, ideal para ataques o sprints reducidos, convierten al Giro della Toscana en una prueba clave de preparación para Carapaz de cara al Mundial de Ciclismo Ruanda 2025. Ese certamen es el gran objetivo del tricolor en el cierre de la temporada.

Los retos de Richard Carapaz

Richard Carapaz se alista para el Mundial de Ciclismo Ruanda 2025 ARCHIVO / EXPRESO

Después de Toscana, Carapaz continuará en Italia con dos clásicas de peso: el Memorial Marco Pantani, el sábado 13 de septiembre, y la Classica Matteotti, el domingo 14 de septiembre.

Estas pruebas, junto con el Gran Premio Industria & Artigianato, disputado el domingo 7 de septiembre y el Giro della Toscana, forman parte de la estrategia de la Locomotora del Carchi para llegar en óptimas condiciones al Mundial de Ciclismo, previsto del 21 al 28 de septiembre en Ruanda.

Tras la cita mundial, donde Carapaz apunta al maillot arcoíris, su calendario incluye clásicas de prestigio como el Giro dell’Emilia (4 de octubre), Tre Valli Varesine (7 de octubre) e Il Lombardia (11 de octubre).

