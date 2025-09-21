Richard Carapaz va por el título hoy: en vivo la última etapa del Tour de Luxemburgo

El ciclista tricolor Richard Carapaz llega con grandes posibilidades de ganar el Tour de Luxemburgo 2025 en la jornada final

Richard Carapaz es uno de los favoritos al título del Tour de Luxemburgo.

El Tour de Luxemburgo 2025 llega a su fin este domingo 21 de septiembre y tendrá como protagonista al ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), quien se mantiene en la lucha por el título de la competencia europea.

Te puede interesar: Juleisy Angulo: "Confiábamos en un buen resultado, no en una medalla”

El tricolor brilló en la cuarta jornada de la carrera. Aunque no es su especialidad, Carapaz demostró un gran nivel en la contrarreloj de la penúltima etapa, logrando un resultado clave para sus aspiraciones.

El ecuatoriano finalizó en la octava plaza, a 1:20 minutos del británico Ethan Hayter (Soudal Quick Step), vencedor de la jornada de 26,3 km en Niederanven. Este desempeño le permitió ascender al tercer lugar de la clasificación general, a solo 1:04 minutos del nuevo líder, el estadounidense Brandon McNulty (UAE Team Emirates).

El también ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE) no tuvo la misma suerte: terminó en la casilla 28 y descendió al noveno lugar de la general, quedando sin opciones de podio en Luxemburgo.

Etapa decisiva en Luxemburgo

Richard Carapaz (c) dio un gran salto en la clasificación general del Tour de Luxemburgo. @EFprocycling

La jornada final de este domingo será un recorrido de 176,4 kilómetros entre Luxemburgo y Limpertsberg, con exigentes ascensos en Nommern, Gralingen, Kautenbach y tres duras escaladas al empinado Pabeierbierg.

En este escenario, Carapaz podría sacar provecho de sus habilidades en la montaña y dar el golpe final para quedarse con el título del Tour de Luxemburgo 2025.

Sigue en vivo la última etapa

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!