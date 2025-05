Richard Carapaz: "Este triunfo se lo dedico a mi hijo y a mi esposa" | Giro de Italia

El ciclismo ecuatoriano sigue escribiendo páginas doradas en el Giro de Italia. Richard Carapaz conquistó este miércoles 21 de mayo la etapa 11, no solo sumando su cuarta victoria en la prestigiosa competencia, sino también dedicando este significativo logro a sus seres más queridos en un día muy especial.

Con una demostración de garra y pundonor, Carapaz (EF Education-EasyPost) cruzó la línea de meta en Castelnovo ne' Monti tras 4 horas, 35 minutos y 20 segundos de intensa batalla sobre la bicicleta. Este triunfo en la jornada marca un nuevo hito en la trayectoria del ecuatoriano, quien alzó los brazos con una visible emoción.

Las primeras palabras de Carapaz tras la victoria revelaron la motivación detrás de su esfuerzo: "Tenía que seguir luchando y hoy me sentí bien. Gano por cuarta vez y lo dedico a mi hijo que estaba de cumpleaños". Esta sentida dedicatoria a su hijo Richard Santiago añadió un toque personal y emotivo a su ya impresionante desempeño.

Richard Carapaz celebra tras la victoria al cruzar la meta de la 11ª etapa del Giro de Italia 2025 de 186kms. Luca Bettini / AFP

A pesar de ser consciente de las dificultades que podría presentar la contrarreloj, Carapaz se mostró firme en su determinación de pelear hasta el final del Giro, que culminará en Roma. "Lo de la crono yo sabía que no me favorecía, pero de acá en adelante no vamos a bajar la guardia", sentenció el carchense, dejando claro su espíritu combativo.

En el emocionante cierre de la etapa, Carapaz aventajó al mexicano Isaac Del Toro (UAE) y al italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek), quienes lideraron el grupo perseguidor y cruzaron la meta 10 segundos después del ecuatoriano.

Clasificación de la etapa 11 del Giro de Italia 2025

Carapaz Richard EF Education-EasyPost 04:35:20 del Toro Isaac UAE Team Emirates-XRG + 10 Ciccone Giulio Lidl-Trek + 10 Pidcock Tom Q36.5 Pro Cycling Team + 10 Bernal Egan INEOS Grenadiers + 10 Tiberi Antonio Bahrain Victorious + 10 Ayuso Juan UAE Team Emirates-XRG + 10 Rubio Einer Movistar Team + 10 Gee Derek Israel-Premier Tech + 10 Ulissi Diego XDS Astana Team + 10

Richard Carapaz ascendió al sexto lugar de la clasificación general del Giro de Italia

Isaac del Toro | 38:47:11 Juan Ayuso | +0:31 Antonio Tiberi | +1:07 Simon Yates | +1:09 Primoz Roglic | +1:24 Richard Carapaz | +1:56 Giulio Ciccione | +2:09 Brandon Mcnulty | +2:16 Adam Yates | +2:23 Thymen Arensman | +2:33

