Richard Carapaz: "El país nunca creyó en mí. Esto me pertenece"

Richard Carapaz lo tiene claro. Para él, la medalla de oro que ganó en los Juegos Olímpicos de Tokio es gracias al apoyo de pocos. Y lo pone sobre la mesa en el momento clave, cuando sus palabras retumbarán mucho más.

Ya lo hizo tras ganar el Giro de Italia, en 2019. Allí también dijo que su victoria era para su familia y las personas que "de verdad" confiaron en él y lo apoyaron para seguir con su carrera deportiva.

Y con ese tono, con una mezcla de revancha y llamado de atención, volvió a sacudir todo. "He sido un deportista que ha salido casi sin el apoyo del país. El país nunca creyó en mí y la verdad es que esto lo disfruto porque esto me pertenece a mí y todos quienes me apoyaron en su momento", inició Carapaz en una entrevista con OK diario.

Y también limitó el círculo con el que disfrutará de su premio. "Seguramente todo el mundo querrá festejar esta medalla, pero festejará realmente quienes han apoyado".

E insistió. "Al final nunca creyeron en mí, solo ciertas personas que me dieron en su momento. Y mira, estoy disfrutando de algo que fue un sueño, que he cumplido, lo he logrado. Pero nada, hay que seguir dando oportunidades a todos los deportistas que están saliendo".

Inclusive, confesó que cuando llegó a Tokio con Jhonatan Narváez tuvieron que buscar ayuda para la logística. "Hemos venido solos y tuvimos que buscar gente para los masajes. Nos aprovechamos mucho de la gente de Ineos, quienes vinieron acá. A ellos les pedíamos ayuda para esto. La verdad es que ellos me dieron la mano cuando más lo necesitaba", concluyó.

El Ministro del Deporte, Sebastián Palacios, reaccionó de inmediato. En su cuenta de Twitter publicó que las cosas cambiarán. "De acuerdo con Richard Carapaz. Las cosas tienen que cambiar. Desde que llegamos estamos cerca de él. Si antes el deporte no era prioridad, ahora lo es. Si antes no tuvo apoyo, hoy estamos para cambiar las cosas y ser su mejor abasto".