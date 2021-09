Richard Carapaz: "Esta medalla es de Ecuador"

Richard Carapaz sintió el cariño de la gente al volver a casa como campeón olímpico, este viernes 10 de septiembre. El ganador de medalla de oro en la prueba de ciclismo de ruta destacó que este histórico éxito "es de Ecuador".

También tuvo palabras de agradecimiento a su compañero y amigo, Jhonatan Narváez, de quien dijo fue clave para ganar el metal en los Juegos Olímpicos. "Es especial regresar a mi país, mucho más con algo especial que marcó mi vida. Lo conseguido hace poco en Tokio ha sido trascendental para mi carrera, para un país, demostrando que todo se puede lograr", resaltó Carapaz.

También se refirió a sus críticas por la falta de apoyo a los tricolores que participaron en Tokio. "He querido alzar la voz. He vivido muchas circunstancias que no me gustaría que otros deportistas las pasen. Espero que no seamos necios, que no seamos sordos. Hay mucho futuro en el país y debemos trabajar en ello", manifestó.

Agregó que desde 2018, cuando ganó una etapa del Giro de Italia, hasta el momento, muy poco a cambiado en el deporte nacional, lo que se refleja en que no se han sumado más ciclistas ecuatorianos a equipos World Tour.

Sobre sus objetivos para el 2022, Richie señaló que "mi deseo es volver al Tour de Francia, un objetivo personal. Conozco un poco del recorrido, con mucha montaña que me favorece. Intentar hacer dos grandes vueltas en el año, siempre pensando en ganar".